Посол Украины в Испании: Наказание для Райо за оскорбление фанатами Зозули будет

"Райо Вальекано", фанаты которого оскорбляли украинского форварда "Альбасете" Романа Зозулю, понесет наказание, заявил посол Украины в Испании Анатолий Щерба.

"Наказание будет. Прежде всего для клуба", - сказал он.

По его словам, дисциплинарная комиссия, которая состоит из представителей как национальной федерации футбола, так и LaLiga, применит санкции к клубу. В частности, если будут доигрывать второй тайм этого матча, который был остановлен из-за поведения ультрас, то это произойдет при пустых трибунах.

Также Щерба отметил, что на прошлой неделе провел встречу в штаб-квартире Футбольной лиги в Мадриде, в ходе которой испанская сторона подтвердила полную поддержку Зозули и заверила, что к клубу "Райо Вальекано" могут быть применены и финансовые санкции.

Кроме того, посол также планирует встретиться с руководством государственного секретариата Испании по делам спорта и Королевской футбольной федерации Испании относительно обсуждения этой ситуации.