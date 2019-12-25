Милевский без цензуры показал самое сокровенное - тусовку с Алиевым в ночном клубе

Экс-игрок киевского "Динамо" и сборной Украины, а теперь - один из лидеров "Динамо" Брест Артем Милевский открыл сегодня свой Ютуб-канал.

Первым видео в нем стал сбор Артема и тусовка ночным Киевом вместе с Александром Алиевым.

"Последние 15 лет многие пытались "спалить" и снять видео, как я зажигаю в ночных клубах. Теперь пришло мое время - показать, как все происходит.

Первый видос на моем канале я записал в родном Киеве с кентом - Санычем Алиевым. Как в старые добрые времена мы почувствовали атмосферу лучших ночных заведений столицы", - написал Артем.

На видео присутствует нецензурная лексика