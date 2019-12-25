Милевский без цензуры показал самое сокровенное - тусовку с Алиевым в ночном клубе
Запустил собственный Ютуб-канал
Экс-игрок киевского "Динамо" и сборной Украины, а теперь - один из лидеров "Динамо" Брест Артем Милевский открыл сегодня свой Ютуб-канал.
Первым видео в нем стал сбор Артема и тусовка ночным Киевом вместе с Александром Алиевым.
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"Последние 15 лет многие пытались "спалить" и снять видео, как я зажигаю в ночных клубах. Теперь пришло мое время - показать, как все происходит.
Первый видос на моем канале я записал в родном Киеве с кентом - Санычем Алиевым. Как в старые добрые времена мы почувствовали атмосферу лучших ночных заведений столицы", - написал Артем.
На видео присутствует нецензурная лексика
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Источник:Ютуб-канал "Міля"
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Комментарии (1)
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dimetradze (Кременчуг)
25.12.2019 в 11:01
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