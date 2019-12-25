Кравец "наехал" на Transfermarkt. Порталу пришлось править профиль игрока

Нападающий "Кайсериспора" и сборной Украины Артем Кравец остался недоволен работой популярного статистического портала Transfermarkt. По заявлению игрока, сайт опубликовал неверные данные о его травме.

"Transfermarkt, вы публикуете неправильную информацию, проверяйте ее до того, как напишете! У меня не было двух последних повреждений, которые вы записали в мой профиль.

Я пытался писать вам везде, но вы не внесли никаких коррективов! Удалите две последние травмы из моего профиля, потому что это неправда! Проверяйте информацию до публикации, это ваша работа!

P.S. Легкий ушиб плеча и пропуск одной тренировки с командой — это не травма!", - написал Кравец в Инстаграме.

Интересно, что Transfermarkt отреагировал, так как вскоре с профиля Кравца исчезла информация о двух последних повреждениях.

После этого и сам Кравец удалил со своей страницы в Instagram пост с претензиями.

Напомним, Артем Кравец пропустил большую часть сезона из-за проблем со спиной, но забил три гола в четырех последних матчах за "Кайсериспор".