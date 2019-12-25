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Гол Малиновского Вероне – в топе лучших декабрьских голов Серии А

Наши за границей
(1 голосов)

Отличная праздничная подборка получилась

Гол Малиновского Вероне – в топе лучших декабрьских голов Серии А
Новина українською

Серия А опубликовала лучшие голы, забитые в чемпионате Италии в декабре.

В подборке нашлось место и голу украинца Руслана Малиновского, который поразил ворота "Вероны" (3:2) в 11-м туре.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Комментарии (1)
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Siren05 (Мариуполь)
26.12.2019 в 00:10
Все голы, как на подбор. Красавцы! Но на какую высоту Криштиану выпрыгнул и как долго висел в воздухе - уму непостижимо! Хотя я и не фанат Рональду, но в данном случае ему аплодирую!
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