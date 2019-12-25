Гол Малиновского Вероне – в топе лучших декабрьских голов Серии А
Отличная праздничная подборка получилась
Серия А опубликовала лучшие голы, забитые в чемпионате Италии в декабре.
В подборке нашлось место и голу украинца Руслана Малиновского, который поразил ворота "Вероны" (3:2) в 11-м туре.
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Siren05 (Мариуполь)
26.12.2019 в 00:10
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