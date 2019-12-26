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Брюгге дало отпуск Соболю до 3 января

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Перед сбором в Катаре

Брюгге дало отпуск Соболю до 3 января
Новина українською

Игрок национальной сборной Украины и бельгийского "Брюгге" Эдуард Соболь пообщался с журналистом о соперничестве в лиге Жюпиле, а также о своем отпуске.

"Брюгге", по мнению игрока, показывает качественный футбол, и это отражается на результатах. Эдуард этому радуется, но отмечает - еще есть над чем работать.

По поводу чемпионата Соболь рассуждает, что, несмотря на 10-очковый разрыв вся борьба еще впереди.

"После разделения на шестерки он может уменьшиться вдвое, поэтому никто не расслабляется. Позади нас сильные оппоненты", - говорит Эдуард.

Украинец отмечает, что в чемпионате Бельгии общий уровень футболистов выше, чем в Чехии, где играл раньше. И атмосфера на стадионах более "жаркая".

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Соболь считает "Гент" главным конкурентом "Брюгге" в борьбе за золотые медали. Поэтому доволен ничейным счетом с соперниками.

Признается, что времени на общение с украинцами "Гента", Безусом, Пластуном и Яремчуком не было.

"Спросили друг друга, как дела, и пожелали удачи", - вспоминает Эдуард.

Сейчас в украинской легионера "Брюгге" начался отпуск, который продлится до 3 января.

"А 4-го команда улетает на сбор в Катар, - говорит Эдуард Соболь. - Там мы проведем два спарринга с голландскими ПСВ и "Аяксом". А уже 19 января на Брюгге ждет один из самых принципиальных матчей чемпионата против "Андерлехта".

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В статье: Бельгия Национальная сборная Украины Брюгге Эдуард Соболь Лига Жюпиле
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