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Как быть вратарю, когда защита – сплошная дыра? Аравийская статистика Максима Коваля

Наши за границей
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Ни одного матча на "ноль"

Как быть вратарю, когда защита – сплошная дыра? Аравийская статистика Максима Коваля
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Бывший голкипер киевского "Динамо" и национальной сборной Украины 27-летний Максим Коваль пропустил 26 мячей в 12 матчах чемпионата Саудовской Аравии.

"Аль-Фатех", цвета которого защищает украинец, занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице чемпионата.

Все 12 матчей за сезон Коваль начинал в основе, но в одном из них ему не удалось сохранить свои ворота сухими.

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Несмотря на такое количество пропущенных мячей, Максим нередко выручает свою команду и делает впечатляющие сейвы.

В чемпионате Саудовской Аравии выступает 16 команд. Сейчас "Аль-Фатех" находится на 15-й строчке в турнирной таблице и имеет в своем активе 8 очков.

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В статье: Максим Коваль Саудовская Аравия Аль-Фатех
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Источник:
Динамоманія

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