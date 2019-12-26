Как быть вратарю, когда защита – сплошная дыра? Аравийская статистика Максима Коваля

Бывший голкипер киевского "Динамо" и национальной сборной Украины 27-летний Максим Коваль пропустил 26 мячей в 12 матчах чемпионата Саудовской Аравии.

"Аль-Фатех", цвета которого защищает украинец, занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице чемпионата.

Все 12 матчей за сезон Коваль начинал в основе, но в одном из них ему не удалось сохранить свои ворота сухими.

Несмотря на такое количество пропущенных мячей, Максим нередко выручает свою команду и делает впечатляющие сейвы.

В чемпионате Саудовской Аравии выступает 16 команд. Сейчас "Аль-Фатех" находится на 15-й строчке в турнирной таблице и имеет в своем активе 8 очков.