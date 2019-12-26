Астана решает вопрос о компенсации Григорчуку - СМИ

Главный тренер "Астаны" украинец Роман Григорчук покинет свой пост до конца года.

Об этом сообщает казахское издание KazFootball.kz, хотя называет свою информацию "неподтвержденной".

Украинский тренер, отмечают журналисты, согласно контракту еще год должен работать. Поэтому руководство "Астаны" решает вопрос о компенсации за разрыв соглашения.

По информации того же издания, новым коучем команды станет "иностранный тренер, который уже имеет опыт работы в Казахстане".

"Астана" под руководством Романа Григорчука в прошлом сезоне смогла пробиться в групповой этап Лиги Европы УЕФА и завоевала 6 по счету чемпионство в Премьер-лиге Казахстана.