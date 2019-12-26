Соболь высказался о своем противостоянии с Килианом Мбаппе

Игрок левого фланга бельгийского "Брюгге" и национальной сборной Украины Эдуард Соболь ответил на вопрос о впечатлениях от дебюта в групповом этапе Лиги чемпионов.

Их Эдуард описал одним словом: "Самые яркие".

"Я давно об этом мечтал. Это турнир высочайшего уровня, всегда интересно сыграть с такими командами, как "Реал" и ПСЖ, - рассуждает Соболь. - Я благодарен судьбе, что мне удалось пройти этот путь с "Брюгге".

Больше, констатирует "сине-желтый", ему запоминается матч с "Реалом" на Сантьяго Бернабеу. Тогда "Брюгге" сыграл вничью.

Хотя в одном из следующих поединков бельгийская команда уступила ПСЖ со счетом 0:5, ту игру Эдуард не считает "катком".

"В первом тайме мы выглядели хорошо, а после перерыва два мяча, пропущенные в течение двух минут, пожалуй, выбили нас из равновесия", - вспомнил Эдуард.

В том матче украинец противостоял одному из самых быстрых футболистов мира - французу Килиану Мбаппе. Соболя спросили, насколько хорош футболист атаки ПСЖ в игре.

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"Это даже не обсуждается (улыбается). Сейчас это один из лучших, если не лучший футболист мира", - высказал свое мнение Эдуард.

По итогам выступлений в ЛЧ "Брюгге" занял 3 позицию, и хотя и вылетел, но еврокубковую весну команде обеспечит Лига Европа. Там команда Соболя в 1/16 встретится с "Манчестер Юнайтед".

"Если вспомнить Юношескую лигу УЕФА, где я играл в составе "Шахтера", еще дважды я противостоял "Манчестер Юнайтед" в Лиге Европы, когда защищал цвета "Зари". Если честно, на этом этапе ЛЕ хотелось бы низшего по уровню соперника", - признает Эдуард.

Впрочем, у "Брюгге", считает игрок сборной Украины есть шансы и с МЮ.

"Главное правильно подготовиться к поединку, - убежден Соболь. - Команда может быть и не на ходу, но уровень исполнителей у нее очень высокий. "Манчестер Юнайтед" - это мировой бренд. Но, играя, время на равных с такими оппонентами, как Реал и ПСЖ, Брюгге теперь никаких соперников не боится".