Ярмоленко вне заявки на матч с Кристал Пэлас
Украинец снова травмировался
Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко не попал в заявку на выездной матч 19-го тура АПЛ с "Кристал Пэлас".
По неофициальной информации, игрок выбыл из-за травмы бедра.
Напомним, что поединок начнется в 17:00.
Также отметим, что в нынешнем сезоне 30-летний украинец сыграл за "молотобойцев" 15 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.
Our team to take on Crystal Palace ⚒ pic.twitter.com/s7sYdVfqoD— West Ham United (@WestHam) December 26, 2019
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Siren05 (Мариуполь)
26.12.2019 в 16:23
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...