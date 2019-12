Ярмоленко вне заявки на матч с Кристал Пэлас

Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко не попал в заявку на выездной матч 19-го тура АПЛ с "Кристал Пэлас".

По неофициальной информации, игрок выбыл из-за травмы бедра.

Напомним, что поединок начнется в 17:00.

Также отметим, что в нынешнем сезоне 30-летний украинец сыграл за "молотобойцев" 15 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.

Our team to take on Crystal Palace ⚒ pic.twitter.com/s7sYdVfqoD