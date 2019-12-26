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Ярмоленко вне заявки на матч с Кристал Пэлас

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(1 голосов)

Украинец снова травмировался

Ярмоленко вне заявки на матч с Кристал Пэлас
Новина українською

Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко не попал в заявку на выездной матч 19-го тура АПЛ с "Кристал Пэлас".

По неофициальной информации, игрок выбыл из-за травмы бедра.

Напомним, что поединок начнется в 17:00.

Также отметим, что в нынешнем сезоне 30-летний украинец сыграл за "молотобойцев" 15 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.

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В статье: Андрей Ярмоленко Кристал Пэлас (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (1)
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Siren05 (Мариуполь)
26.12.2019 в 16:23
Всерьёз и надолго... Не хочу быть пророком, но, похоже, пик игровой формы Андрея прошёл. Травмы, возраст всё сказывается. Прогресса нет, что в клубе, что в СбУ. Ничего личного, только констатация фактов...
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