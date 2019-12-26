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Украинец Федорив покинул российский клуб

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За Нижний Новгород защитник отыграл 50 матчей

Украинец Федорив покинул российский клуб
Новина українською

Украинский защитник ФК "Нижний Новгород" (Первая лига) Виталий Федорив покидает российский клуб.

Как сообщает официальный сайт клуба, контракт с игроком разорван по обоюдному согласию сторон.

Отметим, что Федорив выступал в составе "Нижнего Новгорода" с марта 2018 года, сыграв в общей сложности 50 матчей.

Федорив является воспитанником киевского "Динамо". Также в карьеру футболиста были: российский "Амкар", "Кривбасс", "Говерла", латвийская "Юрмала". До перехода в "Нижний Новгород" три сезона игрок защищал цвета донецкого "Олимпика".

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В статье: Виталий Федорив ФК Нижний Новгород
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