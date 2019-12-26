Украинец Федорив покинул российский клуб
За Нижний Новгород защитник отыграл 50 матчей
Украинский защитник ФК "Нижний Новгород" (Первая лига) Виталий Федорив покидает российский клуб.
Как сообщает официальный сайт клуба, контракт с игроком разорван по обоюдному согласию сторон.
Отметим, что Федорив выступал в составе "Нижнего Новгорода" с марта 2018 года, сыграв в общей сложности 50 матчей.
Федорив является воспитанником киевского "Динамо". Также в карьеру футболиста были: российский "Амкар", "Кривбасс", "Говерла", латвийская "Юрмала". До перехода в "Нижний Новгород" три сезона игрок защищал цвета донецкого "Олимпика".
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