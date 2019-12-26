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Габовда: Отбитые российские фанаты писали на почту, что я фашист и бандеровец

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Габовда: Отбитые российские фанаты писали на почту, что я фашист и бандеровец
Новина українською

Украинский полузащитник венгерского "Халадаша" Юрий Габовда вспомнил историю, которая приключилась с ним этим летом перед спаррингом с российским "Краснодаром-2".

Напомним, что тогда Габовда написал в "Инстаграме": "Завтра играем против "Краснодара". Как минимум одна москальская рожа ляжет, коэффициент на красную карточку 1.01. Слава Украине!"

Впрочем, чуть позже футболист удалил запись и заявил, что его аккаунт взломали. Тем не менее, венгерский клуб решил не допускать игрока к матчу.

"Был серьезный разговор со спортивным директором "Халадаша" после этого момента. За день до матча мне позвонили и сказали, что я не буду играть. Поднимался даже вопрос разрыва контракта, так как на почту клуба писали многие российские журналисты.

Даже левые какие-то люди нашли адрес и писали — какие-то отбитые фанаты. Мол, я фашист, бандеровец и не имею права играть в команде. Просили рассмотреть этот вопрос. Но в клубе работают умные люди, которые все поняли и вошли в мое положение. Ничего такого, просто предупредили.

Очень много пришло личных сообщений. В инстаграме было 400-500 сообщений, пока я не заблокировал свою страницу. Даже номер мой где-то достали — поступили три звонка с российских номеров. 2-3 дня был большой кипиш.

Какой-то российский сайт сделал запрос в УЕФА, но в организации им ответили, что не имеют никакого отношения к товарищеским матчам.

Не было никакой проблемы, ее просто раздули, потому что она была выгодна. Поднимать такой вопрос даже в Государственной думе... Комментировали депутаты", — сказал Габовда.

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В статье: Юрий Габовда Халадаш (Сомбатхей)
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Источник:
SPORT TRAVELER UA

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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
26.12.2019 в 23:07
Бояться , значит уважают )))
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