Милевский и Нойок включены в символические сборные чемпионата Беларуси
Милевский - в первую. Нойок - во вторую
В Беларуси прошло награждение лучших игроков и команд по итогам чемпионата-2019.
Не остались без наград и украинцы.
Так, нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский был включен в символическую сборную А (условный первый состав), а хавбек брестчан Александр Нойок попал в символическую сборную Б (условный второй состав).
Символическая сборная А, составленная из лучших игроков чемпионата.#ЗвездныйМяч2019 #БеларусбанкВышэйшаяЛіга2019 pic.twitter.com/SRbgygKdWl— АБФФ (@BelFootFeder) December 26, 2019
Символическая сборная Б, составленная из лучших игроков чемпионата.#ЗвездныйМяч2019 #БеларусбанкВышэйшаяЛіга2019 pic.twitter.com/bJ18CJhMQ5— АБФФ (@BelFootFeder) December 26, 2019
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