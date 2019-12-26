Милевский и Нойок включены в символические сборные чемпионата Беларуси

В Беларуси прошло награждение лучших игроков и команд по итогам чемпионата-2019.

Не остались без наград и украинцы.

Так, нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский был включен в символическую сборную А (условный первый состав), а хавбек брестчан Александр Нойок попал в символическую сборную Б (условный второй состав).