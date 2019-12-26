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Милевский и Нойок включены в символические сборные чемпионата Беларуси

Наши за границей
(1 голосов)

Милевский - в первую. Нойок - во вторую

Милевский и Нойок включены в символические сборные чемпионата Беларуси
Новина українською

В Беларуси прошло награждение лучших игроков и команд по итогам чемпионата-2019.

Не остались без наград и украинцы.

Так, нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский был включен в символическую сборную А (условный первый состав), а хавбек брестчан Александр Нойок попал в символическую сборную Б (условный второй состав).

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В статье: Артем Милевский Александр Нойок Динамо (Брест)
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