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Соболь отдал ассист во втором матче подряд

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Брюгге разгромил Зюлте-Варегем

Соболь отдал ассист во втором матче подряд
Новина українською

Сегодня в Бельгии состоялись матчи 21-го тура регулярного чемпионата страны.

В одном из поединков "Брюгге" в домашнем матче со счетом 4:0 разгромил "Зюлте-Варегем".

Поучаствовал в разгроме и украинский защитник брюжжан Эдуард Соболь, который отдал результативную передачу на последний гол.

Интересно, что в матче прошлого тура Эдуард также отметился ассистом.

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В статье: Брюгге Эдуард Соболь Зюлте-Варегем
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