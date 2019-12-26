Соболь отдал ассист во втором матче подряд

Сегодня в Бельгии состоялись матчи 21-го тура регулярного чемпионата страны.

В одном из поединков "Брюгге" в домашнем матче со счетом 4:0 разгромил "Зюлте-Варегем".

Поучаствовал в разгроме и украинский защитник брюжжан Эдуард Соболь, который отдал результативную передачу на последний гол.

Интересно, что в матче прошлого тура Эдуард также отметился ассистом.