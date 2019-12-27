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Сине-желтый тренд. ТОП-10 достижений украинских легионеров в 2019-м. ВИДЕО

Наши за границей
(1 голосов)

О Малиновском, Яремчуке, Зозуле и, конечно, Зинченко

Сине-желтый тренд. ТОП-10 достижений украинских легионеров в 2019-м. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Долгое время украинские футболисты не хотели пробовать свои силы в зарубежных чемпионатах - им и на родине неплохо платили. Однако нынешние обстоятельства вынуждают искать счастья за рубежом. И не только игроков, которые уже "состоялись", но и совсем молодых, которым только предстоит сделать себе имя. Как следствие, количество украинских футболистов-легионеров существенно увеличилось, что соответственно повышает шансы на успех. Накануне Нового года канал UA-Футбол отмечает главные достижения наших игроков за рубежом в 2019-м.

А что для вас в 2019 году в исполнении украинских легионеров запомнилось больше всего? Пишите в комментариях и не забывайте подписываться на канал.

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В статье: Роман Зозуля Роман Яремчук Руслан Малиновский Александр Зинченко канал UA-Футбол
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