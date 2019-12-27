Витория Гимарайнш летом вернет Бондаренко Шахтеру

Центральный защитник "Шахтера" Валерий Бондаренко, который в нынешнем сезоне выступает на правах аренды в португальской "Витории" Гимарайнш, летом вернется в расположение "горняков".

Как сообщает O Jogo, португальский клуб хочет сократить количество арендованных футболистов в своем составе. Кроме того, Бондаренко не смог завоевать роль одного из ключевых игроков команды.

Поэтому "Витория" не намерена продлевать арендное соглашение по игроку, которое было рассчитано на один год.

Напомним, что 25-летний центрбек в нынешнем сезоне провел 7 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол.