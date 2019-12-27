  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Витория Гимарайнш летом вернет Бондаренко Шахтеру
В тренде

Витория Гимарайнш летом вернет Бондаренко Шахтеру

Наши за границей
(1 голосов)

Португальский клуб не намерен продлевать аренду игрока

Витория Гимарайнш летом вернет Бондаренко Шахтеру
Новина українською

Центральный защитник "Шахтера" Валерий Бондаренко, который в нынешнем сезоне выступает на правах аренды в португальской "Витории" Гимарайнш, летом вернется в расположение "горняков".

Как сообщает O Jogo, португальский клуб хочет сократить количество арендованных футболистов в своем составе. Кроме того, Бондаренко не смог завоевать роль одного из ключевых игроков команды.

Поэтому "Витория" не намерена продлевать арендное соглашение по игроку, которое было рассчитано на один год.

Напомним, что 25-летний центрбек в нынешнем сезоне провел 7 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Витория (Гимарайнш) Валерий Бондаренко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...