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Райо получил наказание за инцидент с Зозулей

Наши за границей
(3 голосов)

Штраф и частичное закрытие трибун

Райо получил наказание за инцидент с Зозулей
Новина українською

"Райо Вальекано" получил наказание за оскорбления со стороны ультрас в адрес украинского форварда "Альбасете" Романа Зозули во время матча Сегунды.

Клуб получил от Федерации футбола Испании штраф в размере 18 тысяч евро. Также "Райо" обязан закрыть часть трибун на два ближайших домашних матча.

Также сообщается, что матч будет доигран при пустых трибунах.

Напомним, что во время матча болельщики "Райо" обвиняли Романа Зозуля в нацизме, тем самым сорвав матч Сегунды между командами, так как игроки "Альбасете" отказались выходить на второй тайм.

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В статье: Роман Зозуля Альбасете Райо Вальекано (Мадрид)
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Комментарии (5)
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Valerii_Krykun (Wroclaw)
27.12.2019 в 18:52
Ну рознилися.Образили капець... Заї***и
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0
-2
rjhxb61@ukr.net (киев)
27.12.2019 в 19:00
Чувак, не умничай)
Ответить
0
0
avatar
MES QUE UN CLUB
27.12.2019 в 18:13
Маловато. Это так, вроде пальцем пожурили.
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+2
0
Igorich (Львів)
27.12.2019 в 18:37
Тому що Зозуля не чорний, був би чорношкірим - пів ляма місцевої грошової валюти штрафу, матч без глядачів і поразка Райо 0-3
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+3
0
avatar
MES QUE UN CLUB
27.12.2019 в 18:43
Да я не о деньгах. Вот тех. поражение и пару матчей вообще без зрителей было бы справедливо.
+2
0

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