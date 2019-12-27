Райо получил наказание за инцидент с Зозулей
Штраф и частичное закрытие трибун
"Райо Вальекано" получил наказание за оскорбления со стороны ультрас в адрес украинского форварда "Альбасете" Романа Зозули во время матча Сегунды.
Клуб получил от Федерации футбола Испании штраф в размере 18 тысяч евро. Также "Райо" обязан закрыть часть трибун на два ближайших домашних матча.
Также сообщается, что матч будет доигран при пустых трибунах.
Напомним, что во время матча болельщики "Райо" обвиняли Романа Зозуля в нацизме, тем самым сорвав матч Сегунды между командами, так как игроки "Альбасете" отказались выходить на второй тайм.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Федерация футбола Испании
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Valerii_Krykun (Wroclaw)
27.12.2019 в 18:52
Ответить
0
-2
rjhxb61@ukr.net (киев)
27.12.2019 в 19:00
Ответить
0
0
MES QUE UN CLUB
27.12.2019 в 18:13
Ответить
+2
0
Igorich (Львів)
27.12.2019 в 18:37
Ответить
+3
0
MES QUE UN CLUB
27.12.2019 в 18:43
+2
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...