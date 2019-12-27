Антон Кравченко: Украинцы действительно заметные персоны в чемпионате Венгрии

Бывший защитник "Олимпика" Антон Кравченко, рассказал о том, как у него обстоят дела в венгерской "Кишварде", где, к слову, выступают сразу четверо украинцев.

— Антон, одно из авторитетных венгерских изданий включило тебя и Сергея Шестакова в символическую сборную первой части сезона в чемпионате Венгрии, а Сергея Реброва назвали тренером этой сборной. Украинцы в Венгрии на ведущих ролях?

— Сейчас практически в каждом венгерском клубе есть украинские футболисты. Многие из них — лидеры своих команд. Тот же Иван Петряк в "Видеотоне" борется за чемпионство, в "Ференцвароше" и вовсе костяк команды составлен из украинцев, а возглавляет команду Сергей Ребров. В прошлом сезоне одним из лучших голкиперов чемпионата был Артем Кичак. Приятно, что и мою игру отметили СМИ. Украинцы действительно заметные персоны в Венгрии и помогают этому первенству прогрессировать.

— Ты год провел в чемпионате Венгрии. Насколько доволен своим положением в "Кишварде" и лигой в целом?

— У меня получилось быстро завоевать место в основном составе. Я благодарен за доверие тренерскому штабу, партнерам по команде. Стараюсь их не подводить. В плане инфраструктуры в "Кишварде" есть все — уютный стадион, тренировочные поля, тренажерный зал, восстановительный центр. Чувствую, что за этот год я стал сильнее.

— Если в прошлом сезоне "Кишварда" до последнего боролась за выживание, то сегодня располагается в таблице на седьмом месте. Еврокубковые амбиции у руководства клуба есть?

— Да, у нас стоит задача — завоевать право выступать в Лиге Европы. Но в течение сезона у нас поменялся главный тренер, эти перемены несколько повлияли на результат, пришлось перестраиваться. Но мы все равно достойно выступили и весной постараемся улучшить свои позиции. Даже от третьего места мы отстаем всего на восемь очков.

— В первой части сезона ты отметился двумя голами и двумя ассистами. Неплохо, как для центрального защитника?

— Да, но, учитывая мой рост и комплекцию, я мог бы забивать больше. Как и в каждой команде, мы отрабатываем различные варианты стандартных положений и порой это приносит успех.

— Партнеры не требовали "проставиться" за голы?

— За каждый забитый мяч привозил тортик на базу (улыбается).

— Как вообще принято отмечать успехи в Венгрии?

— Если сравнивать с Украиной, то венгры далеки от этого. Здесь редко собираются компаниями после игр. У всех свои дела, после матчей все спешат к семьям. У нас есть своя компания — украинцы, два грека Теодорас Бериос и Ставрас Цоукалас и серб Радош Протич. Вот мы иногда можем собраться в выходной, пожарить шашлык. Ходим друг к другу в гости. Но особенно любим "рубиться" с бразильцами в теннис-бол — у нас очень горячие противостояния.

— Скорости в венгерском первенстве выше, чем в украинской Премьер-лиге?

— Если не брать во внимание "Шахтер" и "Динамо", то интенсивность, примерно, одинаковая. Наши гранды на голову выше, все остальные команды Венгрии могли бы на равных бороться с представителями УПЛ.

— Сходство между чемпионатами есть?

— Есть. В Венгрии также есть два гранда — "Ференцварош" и "Видеотон". Они крепче финансово стоят на ногах, могут предложить игрокам хорошие условия и ведут борьбу за чемпионство. Но сама футбольная атмосфера в Венгрии, несомненно, ярче. Здесь горячо поддерживают свои команды, тут отличные стадионы и поля, люди живут игрой. К сожалению, в Украине клубный футбол пока что так стремительно не развивается.