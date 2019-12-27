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  4. Макаренко: Ярмоленко кричал - Давай мне передачу, бл... Не знаешь, что делать с мячом – отдай мне
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Макаренко: Ярмоленко кричал - Давай мне передачу, бл... Не знаешь, что делать с мячом – отдай мне

Наши за границей
(1 голосов)

Истории из жизни

Макаренко: Ярмоленко кричал - Давай мне передачу, бл... Не знаешь, что делать с мячом – отдай мне
Новина українською

Хавбек "Андерлехта" Евгений Макаренко рассказал, как он начинал карьеру в киевском "Динамо".

"В Бельгии ребята 17-18 лет приходят и на первой тренировке не боятся – обыгрывают одного, второго, третьего. У нас же, помню, приходишь в первую или во вторую команду и играешь от простоты, чтобы уверенность почувствовать: отдал – закрылся, отдал – закрылся.

В "Динамо-2" один мальчик некрасивый – Андрей Ярмоленко - кричал: Давай мне передачу, бл... Не знаешь, что делать с мячом – отдай мне", - рассказал Макаренко.

Напомним, что Макаренко начинал свой путь в "Динамо" в 2008 году с юношеских команд киевлян, а 2017 покинул клуб на правах свободного агента.

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В статье: Евгений Макаренко Динамо (Киев) Андерлехт (Брюссель)
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Источник:
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Комментарии (1)
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Nelviv`yanyn (На жаль)
27.12.2019 в 22:21
ДК лет 8 так играло, лол.
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