Макаренко: Ярмоленко кричал - Давай мне передачу, бл... Не знаешь, что делать с мячом – отдай мне

Хавбек "Андерлехта" Евгений Макаренко рассказал, как он начинал карьеру в киевском "Динамо".

"В Бельгии ребята 17-18 лет приходят и на первой тренировке не боятся – обыгрывают одного, второго, третьего. У нас же, помню, приходишь в первую или во вторую команду и играешь от простоты, чтобы уверенность почувствовать: отдал – закрылся, отдал – закрылся.

В "Динамо-2" один мальчик некрасивый – Андрей Ярмоленко - кричал: Давай мне передачу, бл... Не знаешь, что делать с мячом – отдай мне", - рассказал Макаренко.

Напомним, что Макаренко начинал свой путь в "Динамо" в 2008 году с юношеских команд киевлян, а 2017 покинул клуб на правах свободного агента.