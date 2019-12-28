Ярмоленко – MVP Вест Хэма в первой половине сезона по версии CIES и Opta
Андрей неплохо провёл первую половину кампании
Вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко признан самым ценным игроком команды в первой половине сезона по версии статистических порталов CIES Football Observatory и OptaPro.
Также украинец лучший в команде по созданию моментов и по точности ударов.
В настоящий момент Ярмоленко, который в этом сезоне забил три гола и отдал один ассист, травмирован, ожидается, что он пропустит 3-4 недели.
Ранее сообщалось, что наставник "молотобойцев" Мануэль Пеллегрини находится под угрозой увольнения.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.12.2019 в 12:07
Ответить
0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.12.2019 в 12:05
Ответить
0
0
Greeven (Greenville)
28.12.2019 в 11:30
Ответить
+1
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...