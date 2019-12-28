Вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко признан самым ценным игроком команды в первой половине сезона по версии статистических порталов CIES Football Observatory и OptaPro.

Также украинец лучший в команде по созданию моментов и по точности ударов.

В настоящий момент Ярмоленко, который в этом сезоне забил три гола и отдал один ассист, травмирован, ожидается, что он пропустит 3-4 недели.

Ранее сообщалось, что наставник "молотобойцев" Мануэль Пеллегрини находится под угрозой увольнения.