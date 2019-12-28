  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Ярмоленко – MVP Вест Хэма в первой половине сезона по версии CIES и Opta
В тренде

Ярмоленко – MVP Вест Хэма в первой половине сезона по версии CIES и Opta

Наши за границей
(1 голосов)

Андрей неплохо провёл первую половину кампании

Ярмоленко – MVP Вест Хэма в первой половине сезона по версии CIES и Opta
UA-Футбол
Новина українською

Вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко признан самым ценным игроком команды в первой половине сезона по версии статистических порталов CIES Football Observatory и OptaPro.

Также украинец лучший в команде по созданию моментов и по точности ударов.

В настоящий момент Ярмоленко, который в этом сезоне забил три гола и отдал один ассист, травмирован, ожидается, что он пропустит 3-4 недели.

Ранее сообщалось, что наставник "молотобойцев" Мануэль Пеллегрини находится под угрозой увольнения.

Читайте такжеСине-желтый тренд. ТОП-10 достижений украинских легионеров в 2019-м. ВИДЕО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Ярмоленко Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.12.2019 в 12:07
В "Динамо-2" один мальчик некрасивый – Андрей Ярмоленко - кричал: Давай мне передачу, бл... Не знаешь, что делать с мячом – отдай мне", - рассказал Макаренко. (с)
Ответить
0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.12.2019 в 12:05
CIES иопта
Ответить
0
0
Greeven (Greenville)
28.12.2019 в 11:30
Піар хід перед продажем.
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...