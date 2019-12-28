Герой футбольного дня. Евгений Хачериди

Очень емко футбольные характеристики Евгения Хачериди описал Александр Шовковский: "У него есть все качества. Кстати, я не встречал ни одного футболиста с такими фантастическими качествами, как у него. У него была взрывная скорость, прекрасный рост, он достаточно координированный. Он должен был играть в сильнейшем чемпионате Европы и быть одним из лучших. Возможно, он, как и Вирджил ван Дейк, был бы номинирован на "Золотой мяч". А мы лишь приведем наглядный пример его таланта. Можно посмотреть домашний матч "Динамо" в Лиге чемпионов 2015/16, где Хачериди персональной опекой полностью выключил из игры грозного нападающего "аристократов" Диего Косту.

Пожалуй, он действительно заслуживал немного лучшей футбольной судьбы. Но в том, что чаша футбольного триумфа заполнилось не до конца, виноват только сам Хачериди. Из-за своего характера, из-за своего отношения к профессиональным обязанностям, из-за своих отношений с людьми. Он не малого достиг с "Динамо", но суть в том, что мог достичь и большего.

И мог лучше устроить свою судьбу за рубежом. ПАОК выглядел на первый взгляд неплохим вариантом, но одиннадцать матчей в греческой команде не просто не разогрели аппетит, а даже приглушили привкус бывших футбольных достижений. Хачериди потерял тонус, уверенность и спортивный интерес. Все то, что может вернуться к нему в брестском "Динамо".

Если Артем Милевский стал важным игроком для этой команды, то и у Хачериди будут свои шансы. В новом сезоне "Динамо" будет защищать титул чемпиона и попытается заявить о себе в Лиге чемпионов. Милевский, Нойок и Хобленко здесь на ведущих ролях и помогут с адаптацией, языкового барьера не будет, а приступит к работе Евгений синхронно с новым тренером команды. То есть, отвоевывать место ни у кого не придется, все будут в равных условиях и с одинаковыми шансами стать стержневым футболистом коллектива.

Евгений Хачериди должен помочь "Динамо" опытом. Из ныне действующих игроков в зоне центрального защитника трем не более 25-и лет, одному – 29. Центральных защитников среди новичков нет. Если Жени не будут мешать посторонние факторы, если не пошатнется душевное равновесие, то "Динамо" Брест – это отличная возможность не просто подзаработать на закате футбольной карьеры, но и возможность по-новому почувствовать на вкус большую игру.