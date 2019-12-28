Гол Кравца не спас Кайсериспор от разгромного поражения. ВИДЕО

В рамках 17-го тура турецкой Суперлиги "Трабзонспор" дома разгромил "Кайсериспор" 5:2.

Нападающий гостей Артем Кравец отметился забитым мячем в этом матче. 30-летний украинец поразил ворота соперников на 82-й минуте встречи.

Правда этот гол никак не помог "Кайсериспору" избежать разгромного поражения. Этот гол стал для Кравца 3-м в нынешнем сезоне чемпионата Турции.

Примечательно, что Артем заканчивал этот матч в качестве капитана гостей.

Вашему вниманию видео гола украинского форварда