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Гол Кравца не спас Кайсериспор от разгромного поражения. ВИДЕО

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(1 голосов)

Артем в качестве капитана забил гол престижа

Гол Кравца не спас Кайсериспор от разгромного поражения. ВИДЕО
Новина українською

В рамках 17-го тура турецкой Суперлиги "Трабзонспор" дома разгромил "Кайсериспор" 5:2.

Нападающий гостей Артем Кравец отметился забитым мячем в этом матче. 30-летний украинец поразил ворота соперников на 82-й минуте встречи.

Правда этот гол никак не помог "Кайсериспору" избежать разгромного поражения. Этот гол стал для Кравца 3-м в нынешнем сезоне чемпионата Турции.

Примечательно, что Артем заканчивал этот матч в качестве капитана гостей.

Вашему вниманию видео гола украинского форварда

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В статье: Артем Кравец Чемпионат Турции Кайсериспор (Турция) Трабзонспор (Турция)
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Комментарии (1)
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v.grischuk (Винница)
28.12.2019 в 19:04
Красава!
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