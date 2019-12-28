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Алексей Хобленко покинул Динамо-Брест

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Украинец официально покинул белорусский клуб

Алексей Хобленко покинул Динамо-Брест
Новина українською

Официальный сайт бресткого "Динамо" сообщал, что форвард Алексей Хобленко покинул белорусский клуб.

Украинский нападающий выступал за "Динамо" на протяжении 1,5 года. В прошедшем чемпионате 25-летний Алексей забил 9 голов.

В составе бресткого клуба Хобленко стал обладателем Суперкубка страны и чемпионом Беларуси.

"Динамо-Брест" благодарит Алексея Хобленко за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей карьере", - сообщает пресс-служба клуба.

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В статье: Алексей Хобленко Динамо (Брест)
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Источник:
dynamo-brest.by
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