Алексей Хобленко покинул Динамо-Брест
Украинец официально покинул белорусский клуб
Официальный сайт бресткого "Динамо" сообщал, что форвард Алексей Хобленко покинул белорусский клуб.
Украинский нападающий выступал за "Динамо" на протяжении 1,5 года. В прошедшем чемпионате 25-летний Алексей забил 9 голов.
В составе бресткого клуба Хобленко стал обладателем Суперкубка страны и чемпионом Беларуси.
"Динамо-Брест" благодарит Алексея Хобленко за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей карьере", - сообщает пресс-служба клуба.
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Источник:dynamo-brest.by
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