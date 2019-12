Зинченко выйдет в стартовом составе Ман Сити на матч с Шеффилдом

В рамках 20-го тура АПЛ "Манчестер Сити" примет "Шеффилд Юнайтед".

Защитник "горожан" Зинченко выйдет на этот матч с первых минут. 23-летний Александр появится в стартовом составе "Ман Сити" в АПЛ впервые с 28-го сентября.

В нынешнем сезоне, украинец принял участие в 12 матчах "Манчестер Сити" во всех турнирах.

???? For the final time of the decade...your City line-up!



XI | Bravo, Walker, Garcia, Fernandinho (C), Zinchenko, Rodrigo, Bernardo, De Bruyne, Sterling, Mahrez, Aguero.



SUBS | Carson, Gundogan, G Jesus, Mendy, Cancelo, Otamendi, Foden.



⚽️ @HaysWorldwide

???? #MCISHU #ManCity pic.twitter.com/9U6VAOPSM6