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Гол Гладкого принес победу в матче Первой лиги Турции

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32-летний украинец открыл счет на 17-й минуте встречи

Гол Гладкого принес победу в матче Первой лиги Турции
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В рамках 17-го тура Первой лиги Турции "Адана Демирспор" на выезде обыграл "Истанбулспор" 2:0.

Форвард гостей Александр Гладкий отметился забитым мячем в этом матче.

Украинский нападающий открыл счет на 17-й минуте встречи - 32-летний Гладкий замкнул передачу турецкого хавбека Аосмана. Этот мяч украинца стал в итоге победным в матче.

В нынешнем сезоне Гладкий забил 4 гола в 10 матчах во всех матчах.

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В статье: Александр Гладкий Чемпионат Турции Аданадемирспор Истанбулспор
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