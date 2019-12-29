Гол Гладкого принес победу в матче Первой лиги Турции
32-летний украинец открыл счет на 17-й минуте встречи
В рамках 17-го тура Первой лиги Турции "Адана Демирспор" на выезде обыграл "Истанбулспор" 2:0.
Форвард гостей Александр Гладкий отметился забитым мячем в этом матче.
Украинский нападающий открыл счет на 17-й минуте встречи - 32-летний Гладкий замкнул передачу турецкого хавбека Аосмана. Этот мяч украинца стал в итоге победным в матче.
В нынешнем сезоне Гладкий забил 4 гола в 10 матчах во всех матчах.
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