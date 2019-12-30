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Кравец - лучший в составе Кайсериспора в матче с Трабзонспором

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Правда, разгромили ребят прилично

Кравец - лучший в составе Кайсериспора в матче с Трабзонспором
Новина українською

Аналитики британского портала Whoscored выставили оценки игрокам за матч турецкой суперлиги "Трабзонспор" - "Кайсериспор" (6:2).

Наивысшую оценку в составе проигравших получил 30-летний украинский легионер клуба из города Кайсери - Артем Кравец.

За 2 удара по воротам (1 из них - гол), успешную обводку, 2 отборы, 79% точности передач и аж 4 выигранные верховые дуэли Артем получил общую оценку "7.74".

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Для сравнения, средний балл всей команды "Кайсериспор" - "6.33".

Одним из лучших в составе "Трабзонспора" в игре был Хосе Соса (экс-игрок харьковского "Металлиста"). Он получил от Whoscored оценку "10".

Кравец - лучший в составе Кайсериспора в матче с Трабзонспором - изображение 1
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В статье: Артем Кравец Кайсериспор (Турция) Трабзонспор (Турция) Кайсериспор
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