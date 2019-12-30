Кравец - лучший в составе Кайсериспора в матче с Трабзонспором
Правда, разгромили ребят прилично
Аналитики британского портала Whoscored выставили оценки игрокам за матч турецкой суперлиги "Трабзонспор" - "Кайсериспор" (6:2).
Наивысшую оценку в составе проигравших получил 30-летний украинский легионер клуба из города Кайсери - Артем Кравец.
За 2 удара по воротам (1 из них - гол), успешную обводку, 2 отборы, 79% точности передач и аж 4 выигранные верховые дуэли Артем получил общую оценку "7.74".
Для сравнения, средний балл всей команды "Кайсериспор" - "6.33".
Одним из лучших в составе "Трабзонспора" в игре был Хосе Соса (экс-игрок харьковского "Металлиста"). Он получил от Whoscored оценку "10".
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