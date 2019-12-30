Григорчук ответил на вопрос о своей возможной отставке

Украинский коуч казахской "Астаны" 54-летний Роман Григорчук в интервью азербайджанскому изданию football24.az ответил на вопрос о вероятности своей отставки.

- Не могу ничего сказать. После окончания сезона мы общались с руководством клуба и ничего подобного не обсуждали.

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После этого я не общался с руководством. Поэтому больше ничего добавить не могу.

Роман Григорчук возглавляет "Астану" с июня 2018 года.