Зинченко про VAR: Нужно просто принять это, держать рот на замке и играть в футбол

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал об эпизоде, который приключился в недавнем матче горожан с "Шеффилд Юнайтед" (2:0).

Напомним, что "Сити" после неуверенных действий оборонцев пропустил гол, который, впрочем, после просмотра VAR был отменен из-за офсайда.

"Момент был очень быстрый, но я знал, что со своей стороны он был дальше меня, и поэтому я был на 100% уверен, что игрок соперника был в офсайде.

Хотя, нужно признаться, я даже после матча волновался, когда смотрел повтор эпизода. Это было опасно, потому что Ляпорт находился дальше меня, а я не знал о нем.

К VAR можно относится по-разному. Я думаю, мы должны принять его как данность и просто играть в футбол.

А что мы можем сделать? Если скажу, что мне не нравится VAR, ничего не изменится. Нужно просто принять это, держать рот на замке и играть в футбол", - сказал Зинченко.