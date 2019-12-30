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Зинченко: Гвардиола - лучший в мире. В этом нет сомнений

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(2 голосов)

Пеп быстрее всех тренеров в истории выиграл 100 матчей в АПЛ

Зинченко: Гвардиола - лучший в мире. В этом нет сомнений
Новина українською

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко высказался о достижении Пепа Гвардиолы, который быстрее всех тренеров в истории выиграл 100 матчей в АПЛ.

"Это невероятное достижение. Гвардиола – лучший в мире, в этом нет сомнений.

Для меня самое важное то, что Гвардиола знает, что нужно сказать в нужное время, и команда чувствует такие моменты. Также он невероятный тактик", - сказал Зинченко.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Александр Зинченко
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Источник:
Manchester Evening News

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