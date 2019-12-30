Зинченко: Гвардиола - лучший в мире. В этом нет сомнений

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко высказался о достижении Пепа Гвардиолы, который быстрее всех тренеров в истории выиграл 100 матчей в АПЛ.

"Это невероятное достижение. Гвардиола – лучший в мире, в этом нет сомнений.

Для меня самое важное то, что Гвардиола знает, что нужно сказать в нужное время, и команда чувствует такие моменты. Также он невероятный тактик", - сказал Зинченко.