Зинченко: Гвардиола - лучший в мире. В этом нет сомнений
Пеп быстрее всех тренеров в истории выиграл 100 матчей в АПЛ
Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко высказался о достижении Пепа Гвардиолы, который быстрее всех тренеров в истории выиграл 100 матчей в АПЛ.
"Это невероятное достижение. Гвардиола – лучший в мире, в этом нет сомнений.
Для меня самое важное то, что Гвардиола знает, что нужно сказать в нужное время, и команда чувствует такие моменты. Также он невероятный тактик", - сказал Зинченко.
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Источник:Manchester Evening News
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