Зинченко высказался о своем "незаметном" бельгийском "брате"

Украинский легионер "Манчестер Сити" Александр Зинченко в беседе с Manchester Evening News высказался о своем товарище по команде Кевине де Брюйне после победного матча АПЛ с "Шеффилд Юнайтед" (2:0).

Бельгийский полузащитник провел первый тайм очень невнятно, а во втором отдал голевую передачу на Серхио Агуэрро и на 82 минуте забил сам.

"Во время игры иногда вы можете его и не замечать, но в какой-то момент он создает что-то особенное, невероятное - делает ассист или забивает важный гол", - сказал Зинченко.

Напомним, что через определенное внешнее сходство (по мнению одноклубников) Зинченко в свое время в шутку стали называть "братом" Кевина де Брюйне. Эта тема породила серию шуток в "Манчестер Сити".

Рассказал Саша и о матче с "Шеффилд Юнайтед". Он отметил, что забить в первом тайме было очень сложно - соперник совсем не давал пространства.

Во втором тайме, особенно при 1:0, соперники стали играть более открыто, отмечает Зинченко.

"Приятно получить 3 очка в таких жестких играх. Соперник был очень силен физически и хорошо организован в защите - всегда трудно играть против команды такого типа", - добавил Александр.