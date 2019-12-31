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Зинченко высказался о своем "незаметном" бельгийском "брате"

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(3 голосов)

После матча с "Шеффилд Юнайтед"

Зинченко высказался о своем "незаметном" бельгийском "брате"
Новина українською

Украинский легионер "Манчестер Сити" Александр Зинченко в беседе с Manchester Evening News высказался о своем товарище по команде Кевине де Брюйне после победного матча АПЛ с "Шеффилд Юнайтед" (2:0).

Бельгийский полузащитник провел первый тайм очень невнятно, а во втором отдал голевую передачу на Серхио Агуэрро и на 82 минуте забил сам.

"Во время игры иногда вы можете его и не замечать, но в какой-то момент он создает что-то особенное, невероятное - делает ассист или забивает важный гол", - сказал Зинченко.

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Напомним, что через определенное внешнее сходство (по мнению одноклубников) Зинченко в свое время в шутку стали называть "братом" Кевина де Брюйне. Эта тема породила серию шуток в "Манчестер Сити".

Рассказал Саша и о матче с "Шеффилд Юнайтед". Он отметил, что забить в первом тайме было очень сложно - соперник совсем не давал пространства.

Во втором тайме, особенно при 1:0, соперники стали играть более открыто, отмечает Зинченко.

"Приятно получить 3 очка в таких жестких играх. Соперник был очень силен физически и хорошо организован в защите - всегда трудно играть против команды такого типа", - добавил Александр.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Александр Зинченко Кевин Де Брюйне
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