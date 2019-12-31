Юрий Вернидуб - об отпускных вояжах, задачах Шахтера, калийных солях Солигорска и суевериях

В канун Нового года Юрий Вернидуб в откровенном интервью корреспонденту UA-Футбол рассказал о своем тренерском дебюте в белорусском футболе, вспомнил об успешной работе со своими подопечными из "Зари" и поделился ожиданиями от работы в солигорском "Шахтере".

- Я принял такое решение, так как мне понравилась инфраструктура клуба, отношение его руководства к разным важным вопросам, - признается Юрий Николаевич. - Да и сама команда хорошая - она регулярно занимает второе-третье места, а в 2005 году была чемпионом Беларуси. К сожалению, ей пока никак не удается повторить это достижение. Хотя есть задача, есть необходимые условия и стремление людей, которые хотят осуществить это желание. Почему бы не попробовать воплотить его в реальность?

В "Заре" я проработал девять с половиной лет, за которые удалось выполнить задачу попасть в еврокубки, выиграть бронзу. Если бы в клубе сказали, что нужно двигаться дальше с прицелом на большее и укреплять ряды, то это не только обнадеживало, но и давало бы стимул в дальнейшей работе. А жить и чего-то ждать – поверьте, это уже немного надоело. Возможно, в какой-то мере по этой причине и сделал важный в карьере шаг, решив покинуть клуб. И если кто-то относится к белорусскому футболу скептически, то зря. Поверьте мне – в этой стране уровень чемпионата ничем не хуже нашего. Да, сборная Беларуси выступает не очень, но футбол на внутренней арене подкупает турнирной борьбой. В национальном чемпионате участвует шестнадцать команд, многие из которых отличаются конкурентноспособностью. Среди достойных участников такие команды, как БАТЭ, "Динамо" (Брест), "Динамо" (Минск), тот же "Шахтер" (Солигорск), "Городея", "Торпедо-БелАЗ" (Жодино). Не сказал бы, что все они по своему уровню уступают украинским. Единственный минус – это отток перспективной молодежи. Многие из них стараются уехать в другие чемпионаты, где финансовые условия совсем иные – в частности, в Россию.

- Что скажете о ведущих клубах чемпионата Беларуси?

- Как вы знаете, долгие годы в белорусском футболе тон задавал борисовский БАТЭ. Эта команда является постоянным участником Лиги чемпионов, причем не раз попадала в групповой турнир, а также Лиги Европы. Это дорогого стоит. Стабильность БАТЭ впечатляет: на протяжении тринадцати лет кряду он был чемпионом страны. Гегемония борисовского клуба прервалась лишь в 2019-м году, когда первым финишировало брестское "Динамо". Чемпионами-то брестчане стали – посмотрим теперь, как у них будет складываться все в дальнейшем. Жизнь покажет. Что касается самой известной белорусской команды – минского "Динамо", то ныне она переживает не лучшие времена. Но как бы там ни было, а это бренд еще с далеких союзных времен. Солигорскому "Шахтеру", который пока еще не успел громко заявить о себе в Европе, также есть к чему стремиться. Именно поэтому мне интересно попробовать свои силы в этой команде.

Говоря о теме чемпионата Беларуси, могу сказать: в нем достаточно клубов с хорошими показателями работы местных тренеров. Команды демонстрируют свою игру, играя в достаточно неплохой футбол. Та же "Ислочь", и даже боровшийся за выживание "Энергетик-БГУ" - непростая и интересная команда. В ней много перспективной молодежи, один из которых – нападающий Илья Шкурин (он забил в чемпионате 19 мячей) подписал контракт с московским ЦСКА. Это о чем-то говорит, не так ли? В общем, для меня, как тренера, есть над чем работать. Буду стараться помочь нашим футболистам сделать шаг наверх по части прогресса, чтобы они могли заиграть на более высоком уровне.

- Вы наверняка в курсе известной фразы Виктора Прокопенко, который сказал, что оптимальный срок работы тренера на одном месте – пять лет?

- Получается, что в "Заре" я пересидел немножко (улыбается). Но на этот счет не делаю каких-либо выводов. После ухода из луганского клуба у меня были и другие предложения, но я выбрал именно тот вариант, который лег мне на душу и который меня сразу же привлек. Я ощутил доверие руководства, так как в солигорский "Шахтер" пришел не один, а со своим тренерским штабом. Это дорогого стоит. Люди в Солигорске мне поверили, и я понимаю, что они будут ждать от меня с ассистентами ответного хода – то бишь решить поставленные клубом задачи. А они самые высокие – в частности, выиграть чемпионское звание. Интересный проект, интересная команда. Мы приложим максимум усилий для того, чтобы сделать то, что хотят руководители и этот клуб. А как оно будет – жизнь покажет. Главное, что есть задача и есть мечта.

- Насколько она осуществима?

- Понятное дело, что в футболе не бывает такого, чтобы р-р-раз – и выиграть золото. Для этого надо немало потрудиться определенное время. Я ведь не волшебник, и думаю, что пригласившие меня люди это прекрасно понимают. Тем более, что после разговора с президентом "Шахтера" я убедился, что между нами есть полное взаимопонимание. Меня заверили, что все необходимое для турнирного совершенствования команды будет делаться. Как и я буду делать то же самое со спортивной стороны. Надеюсь, что сработаемся. Руководители солигорского клуба понимают, что под любую задачу нужны финансы и исполнители соответствующего уровня. Уже сейчас могу сказать, что слова подкрепляются конкретными фактами: на сегодняшний день есть игроки, подписавшие контракт с "Шахтером". И неплохие, на мой взгляд, игроки. Кстати, ни одного подписания не происходило без моего согласия. Всех футболистов просматривал я лично вместе с тренерским штабом, после чего и принималось совместное решение.

- Украинцы среди новичков "Шахтера" есть?

- Нет. Я думаю, что если и будет какой-нибудь известный мне сильный украинский легионер в числе кандидатов, то нужно знать, захочет ли он переходить в белорусский клуб. У нас ведь в Украине футболисты, знающие себе цену, всегда стремятся уехать в Европу. А ехать лишь бы ехать, думаю, тоже никто не захочет. До этого в "Шахтере" было два украинца – Никита Татарков и Вася Прийма. Первого из них на момент моего приезда в Солигорск в команде уже не было, а второго прекрасно знаю по его выступлениям в возглавляемой мною "Заре". У него еще год контракта, однако я Прийме сказал, что на него не рассчитываю. Во-первых, в связи с тем, что в этом году ужесточили лимит на легионеров. В ходе матча в составе команды может быть пять белорусов, столько же иностранцев и один россиянин. Понятно, что этот шаг в какой-то мере будет мешать тем белорусским командам, которые будут выполнять задачу и получать право играть в еврокубках. А если посмотреть с другой стороны, то возможно, решение руководителей национальной федерации футбола и правильное. Они хотят сделать все для того, чтобы местные футболисты росли и прогрессировали. Ведь те результаты, которые сейчас показывает сборная Беларуси, не слишком радуют.

- На какой срок подписан ваш договор с солигорским клубом?

- На три года. Но поверьте, я такой человек, который не будет держаться за его пункты во что бы то ни стало. Если увижу, что что-то не будет получаться, то первым делом сам сделаю соответствующий шаг, не дожидаясь, что мне будут что-то высказывать.

- Как встретила вас футбольная общественность Беларуси?

- Пока не могу сказать об этом что-то определенное, так как провел в "Шахтере" всего около месяца. Когда приехал в Беларусь, до финиша чемпионата оставалось всего три тура. В первом из них я лишь наблюдал за игрой команды, а в двух других уже руководил ею. Кстати, в Беларуси есть такое правило: чтобы трудиться в клубе в качестве полноправного главного тренера, нужно пройти специальную процедуру для получения разрешения на работу. Должно истечь как минимум две недели, после чего ты имеешь право выполнять свои обязанности, находясь на тренерской скамье на законных основаниях. Я всегда считаю так: если ты открытый человек и делаешь все в жизни по-людски, то никаких проблем не будет. Вообще какого-то недовольства в свой адрес в Белоруси я не слышал.

- А что пишет о вас белорусская пресса?

- Понятное дело, что ко мне, как к новому человеку, да еще и с Украины, журналисты проявляют интерес. Однако много интервью я не давал. Были две послематчевые пресс-конференции и одно интервью для клубного сайта "Шахтера", которое записал пресс-атташе.

- Что представляет собой Солигорск?

- Хороший небольшой город с населением всего около 100 тысяч человек. Чистенький, аккуратненький. Несмотря на свои размеры, Солигорск дает немало в бюджет Беларуси. В этом городе расположено одно из крупнейших в мире предприятие по добыванию калийных солей – "Беларуськалий", на котором, как мне сказали, работает от 15 до 20 тысяч людей. С учетом населения города получается, что на нем трудится каждый пятый житель Солигорска. Многие из них относятся к трудовым династиям, работающим на предприятии долгие годы. На него не так просто устроиться, так как люди ценят эту работу. Они ее любят и дорожат тем, что живут в этом городе.

- Кого-то из давних футбольных знакомых в Беларуси встретили?

- Созванивался со многими. С Анатолием Юревичем, с которым в свое время работали вместе в запорожском "Металлурге", а также с Владимиром Ковалевым, выполнявшим в его штабе роль аналитика. Пообщались с бывшими белорусскими футболистами, игравшими когда-то в Запорожье. В частности, с Артемом Челядинским, который выступал в "Металлурге" в бытность мою тренером этой команды.

- Вы говорили, что помимо солигорского "Шахтера" у вас были и другие предложения. В России поработать не звали?

- Об этом даже не хочу говорить – для меня эта тема закрыта раз и навсегда! Белорусы – по-настоящему братский для Украины народ. Недавно на мою родину – Житомирщину приезжал президент Беларуси Александр Лукашенко, который встречался с Владимиром Зеленским. После этой встречи, кстати, два магазина с белорусской продукцией в Житомире открылись – кондитерский и молочный. Моя супруга как-то в них заходила – как выяснилось, товары в них пользуются спросом, да и цены адекватные. А все потому, что по качеству в соседней Беларуси все соответствует ГОСТу. Приехав в Житомир во время отпуска, первым делом пошел в кондитерский магазин и купил шоколад "Аленка". Я очень люблю сладости, а этот шоколад для меня – вкус детства. Он самый что ни на есть натуральный, так как за качеством любой продукции в Беларуси следит ее президент.

- За выступлениями "Зари" следите?

- Если честно, то после некоторых интервью, в которых писали обо мне, даже не хочется следить. Делать это готов разве что ради команды и футболистов, с которыми провел вместе не один год и которые в ней остались. Эти ребята на всю жизнь останутся в моем сердце. Я всегда буду болеть только за них и с интересом следить за передвижениями каждого в карьере.

- Например, за Александром Караваевым, который два года назад вернулся к вам в "Зарю", а затем перебрался в столичное "Динамо"…

- И не только за ним! Кроме Караваева это молодежь, пришедшая в команду в 2017-м году - Чеберко, Лунев и другие ребята. Им было тогда по 18-19 лет, и я рад, что они проработали со мной два года. Значит, не зря проработали. Результат, которого они добились в тот период (а я имею ввиду завоевание бронзовых медалей) пусть станет не последним в их карьере. Я искренне желаю своим бывшим подопечным занять места еще выше, чем третье. Если они были бронзовыми призерами, то почему бы им не стать серебряными или же выиграть чемпионское звание? У них сейчас прекрасный тренер – Виктор Скрипник, поэтому есть куда прогрессировать. Уверен, он им тоже поможет в дальнейшем развитии.

- После своего назначения на пост главного тренера "Зари" Виктор Скрипник с вами общался?

- Да, мы несколько раз с Виктором разговаривали. Делить-то нам нечего – мы оба тренеры, это наша жизнь. Скрипник – специалист с европейским менталитетом, который знает толк в своем деле. Я ему сразу сказал, что могу много чего наговорить. "Но если что-то будет не так - зачем чтобы потом были у нас какие-то разногласия? Ты профессионал, и сам во всем разберешься". И это Виктор Скрипник подтверждает своей работой и своими действиями.

- Насколько известно, во время отпуска вы время зря не теряли, побывав на стажировке в нескольких европейских клубах…

- Пока был в отпуске, два раза ездил. В сентябре в Испанию на восемь дней – в "Леванте". От знакомства с работой в нем получил удовольствие. От общения с представителями этого клуба, от полученной информации, которой со мной поделился тренерский штаб "Леванте" во главе с Пако Лопесом. А в первой декаде декабря побывал в Венгрии. С 5-го по 9-е числа был в Будапеште у возглавляющего "Ференцварош" Сергея Реброва. Я благодарен коллеге за его открытость. Скрывать-то ему нечего. Наоборот – мы поделились своими мыслями. Да и почему бы не спросить о том или другом аспекте в тренерской работе у человека, который уже успел добиться немало среди украинских тренеров? Ведь любая информация весьма полезна. На стажировки я ездил, езжу и буду ездить и в дальнейшем.

- С кем из бывших игроков "Зари" вы созваниваетесь, поддерживаете отношения?

- Это было бы неправильно, ведь злые языки могут услышать об этом. Зачем создавать проблему футболистам? Насколько я понял, что ту "благодарность", которую получил от луганского клуба, можно объяснить лишь одним: моя фамилия для некоторых людей – словно красная тряпка для быка. Пусть лучше все будет так, как есть. Я ни на кого не обижен, ведь свою работу выполнял честно. Мне за нее не стыдно, и смотреть прямо в глаза никому не боюсь. В моей тренерской деятельность все открыто. Так было, есть и будет. А если что-то, может, не получилось – что ж, все в жизни бывает. Каждый знает, что плохое помнится, а хорошее быстро забывается. Я все понимаю и за это не обижаюсь. Что поделаешь: такова жизнь…

- Как провели оставшуюся часть отпуска в роли главного тренера "Шахтера"?

- Вернувшись в Украину из Беларуси, съездил к себе на родину в Житомир. Проведал могилу отца и матери, повидался с родственниками. У меня есть еще брат, сестра, много племянников. Слава Богу, есть еще мама моей супруги Леси – Людмила Васильевна. Она для меня как вторая мама. Есть еще и сестра жены, тоже замечательный человек. Побыли в Житомире недолго – три-четыре дня, после чего вернулись домой в Запорожье. Теперь вот с удовольствием занимаюсь внуком, у которого каникулы. Несмотря на отпуск, есть возможность сесть и поработать – в частности, расписать заранее тренировочные сборы. Если буду видеть, что что-то нужно поменять, то легче это сделать по месту и ситуации. Главное, чтобы к началу подготовительного периода был сверстан "скелет" тренировочной работы на все три сбора.

- Где они запланированы у вашей команды?

- Первый, втягивающий, проведем в Беларуси – он продлится одиннадцать дней. А затем "Шахтер" ждет два сбора в Турции – с 22-го января по 5-е февраля и с 8-го по 22-е. Затем вернемся в Солигорск, где 7 марта нам предстоит матч за Суперкубок с брестским "Динамо". За две недели, предшествующие ему, будем привыкать к погоде, адаптироваться. Потом через неделю нашу команду ждет первый четвертьфинальный поединок Кубка Беларуси с жодинским "Торпедо-БелАЗ", а спустя пять дней – ответный. Концовка марта предусматривает перерыв, вызванный играми национальной сборной, а в начале апреля стартует новый чемпионат. В Беларуси, как известно, он проводится по другой, нежели в Украине, системе – "весна – осень". Для себя в этом никаких проблем не вижу: вместе с коллегами сядем и поразмышляем, что и как. Я - человек демократичный: даю возможность каждому из ассистентов высказать свою точку зрения. Мне всегда хочется узнать мнение коллег – с тем, чтобы принять совместное решение.

- Насколько известно, когда-то у вас была семейная традиция – ездить на зимние каникулы в теплые страны. Что внесло коррективы в ваши планы?

- В этому году решил не ехать. За минувшее лето где я только не побывал! Столько накатался, наездился и налетался, что захотелось от этого немного отдохнуть. Не буду лукавить, в тот период было достаточно приглашений, поэтому приходилось встречаться с президентами клубов из разных стран. Если Новый 2019-й год встречали в ресторане с друзьями, то в этот раз твердо решил: отмечать праздник будем только в домашней обстановке! Стоило лишь раз сделать это вне дома, как год получился, прямо скажем – не очень (улыбается). Я – человек суеверный, верю в приметы. Выходит, что-то я сделал неправильно.

- А какие-то особенности вашего дня рождения, который вы отмечаете через три недели после наступления Нового года, тоже будут?

- В день моего рождения, 22 января, мы с командой как раз улетаем в Турцию. Так уж получается, что у меня всегда личный праздник приходится на тренировочные сборы. Помню, в сезон-2016/17, когда мы с "Зарей" взяли бронзу, на один из этапов зимней подготовки к весенней части чемпионата тоже вылетали 22-го числа. Правда, в данном случае это всего лишь совпадение, я ничего не высчитывал (смеется). Так что если верить в мистику, то предстоящий 2020-й год должен быть для меня неплохим – как в жизни, так и по части турнирных результатов.

- Вы для себя уже наметили, что загадаете в новогоднюю ночь?

- Всегда загадываю одно и то же: любовь своих родных и близких. Когда бывает, что они меня спрашивают, какой сделать подарок, я отвечаю: "От вас для меня ценен только один подарок – это любовь и понимание". Больше мне ничего не нужно. А если говорить о себе, то хочу, чтобы сбылась моя давняя мечта. О ней говорить не буду, но надеюсь, что она сбудется. И пусть новый год принесет мне только позитив, удачу. А там жизнь покажет.

- В канун праздника не могу не спросить: какую фразу из какого-нибудь новогоднего фильма вы любите больше всего?

- "Какая гадость – эта ваша заливная рыба!" (улыбается).