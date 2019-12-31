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Артем Милевский - лучший игрок брестского Динамо

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(3 голосов)

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Артем Милевский - лучший игрок брестского Динамо
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Артем Милевский - лучший игрок "Динамо-Брест" в 2019 году.

Таков итог голосования среди болельщиков белорусского клуба в соцсетях.

Как сообщает клубная страница в Твиттере, до последнего дня была интрига относительно победителя - Артем соревновался с кандидатурой Александра Гутора.

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И все же как раз экс-игрок национальной сборной Украины и киевского "Динамо" победил в опросе болельщиков белорусского клуба.

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В статье: Артем Милевский Болельщики Беларусь Динамо (Брест)
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Комментарии (2)
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Vantala (Kharkiv)
31.12.2019 в 14:10
Крутой пацан. И конкурента сильного какого обошел - вот это уровень...
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0
-1
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uprise (Минск)
31.12.2019 в 12:19
Он бы и сейчас в Динамо Киев был бы лучшим
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-2

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