Артем Милевский - лучший игрок брестского Динамо

Артем Милевский - лучший игрок "Динамо-Брест" в 2019 году.

Таков итог голосования среди болельщиков белорусского клуба в соцсетях.

Как сообщает клубная страница в Твиттере, до последнего дня была интрига относительно победителя - Артем соревновался с кандидатурой Александра Гутора.

Читайте также Милевский в рисовой шляпе на Бали заговорил об оливье и шампанском

И все же как раз экс-игрок национальной сборной Украины и киевского "Динамо" победил в опросе болельщиков белорусского клуба.