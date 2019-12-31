Артем Милевский - лучший игрок брестского Динамо
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Артем Милевский - лучший игрок "Динамо-Брест" в 2019 году.
Таков итог голосования среди болельщиков белорусского клуба в соцсетях.
Как сообщает клубная страница в Твиттере, до последнего дня была интрига относительно победителя - Артем соревновался с кандидатурой Александра Гутора.
И все же как раз экс-игрок национальной сборной Украины и киевского "Динамо" победил в опросе болельщиков белорусского клуба.
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Источник:Твіттер Динамо (Брест)
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Комментарии (2)
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Vantala (Kharkiv)
31.12.2019 в 14:10
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0
-1
uprise (Минск)
31.12.2019 в 12:19
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+3
-2
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