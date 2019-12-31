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Зинченко: У Ливерпуля огромный отрыв, но посмотрим, что получится в конце сезона

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Алекс все еще надеется на лучшее

Зинченко: У Ливерпуля огромный отрыв, но посмотрим, что получится в конце сезона
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Украинский игрок "Манчестер Сити" Алексанжр Зинченко с оптимизмом смотрит в будущее и верит, что у команды Пепа Гвардиолы есть шансы зацепиться за чемпионство.

"У "Ливерпуля" огромный отрыв, но мы должны играть в нашу игру каждый раз и показывать свой класс, когда мы на поле. В конце сезона мы увидим, что у нас получится", - сказал Зинченко в комментарии Daily Mirror.

Напомним, что манкунианцы занимают 3 место в турнирной таблице чемпионата Англии. Отставание от "Ливерпуля" составляет 14 очков.

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В статье: Ливерпуль Манчестер Сити Александр Зинченко
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