Яремчук: Я не модник, не шопоголик, в месяц трачу очень мало
Форвард сборной Украины рассказал о своих тратах в Бельгии
Украинский форвард "Гента" Роман Яремчук рассказал, сколько в Бельгии тратит денег в месяц.
- Сколько тратишь на жизнь в месяц?
– Честно, очень и очень мало. Покушать, купить, что надо себе, жене, сейчас ребенок появился. Особо много денег не трачу.
- Сколько в месяц без коммунальных?
– Где-то 1,5 тысячи евро. Очень скромно. Это без шмоток. Покушать, в ресторан сходить, за парковку платишь, бензин.
- Ты не транжира?
– Тяжело сказать. Если что-то хочу купить, могу себе позволить, если очень хочется. Я не модник, не шопоголик. Там что-то жене купить на день рождения.
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Источник:Вацко Live
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