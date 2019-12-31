  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Яремчук: Я не модник, не шопоголик, в месяц трачу очень мало
В тренде

Яремчук: Я не модник, не шопоголик, в месяц трачу очень мало

Наши за границей
(1 голосов)

Форвард сборной Украины рассказал о своих тратах в Бельгии

Яремчук: Я не модник, не шопоголик, в месяц трачу очень мало
Новина українською

Украинский форвард "Гента" Роман Яремчук рассказал, сколько в Бельгии тратит денег в месяц.

- Сколько тратишь на жизнь в месяц?

– Честно, очень и очень мало. Покушать, купить, что надо себе, жене, сейчас ребенок появился. Особо много денег не трачу.

- Сколько в месяц без коммунальных?

– Где-то 1,5 тысячи евро. Очень скромно. Это без шмоток. Покушать, в ресторан сходить, за парковку платишь, бензин.

- Ты не транжира?

– Тяжело сказать. Если что-то хочу купить, могу себе позволить, если очень хочется. Я не модник, не шопоголик. Там что-то жене купить на день рождения.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Яремчук Гент
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Вацко Live

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...