Яремчук: Зарплаты Гента - самые низкие из бельгийского топ-6, но клуб - самый прибыльный

Украинский форвард бельгийского "Гента" Роман Яремчук рассказал о зарплатах футболистов в Бельгии и организацию клубов.

Президент "Гента" Иван де Витте, по словам Романа, очень часто общается с футболистами.

"Насколько я слышал, он - единственный в Бельгии президент, самостоятельно удерживающий клуб, - говорит Яремчук. - У "Брюгге" или "Антверпена" много акционеров, которые помогают. Не знаю помогает ли кто-то нашему президенту, но он часто мотивирует нас премиями".

Зато на матчах еврокубков, говорит Роман, Иван де Витте на футболках игроков рекламирует свою фирму.

Украинский форвард рассказал об уровне зарплат футболистов в Бельгии.

"В "Генте" самые низкие зарплаты в Бельгии из топ-6. Но "Гент" - самый прибыльный клуб, - говорит Роман. - Руководство делает бизнес и никогда минуса у них не бывает. Видимо, они все делают правильно".

Уровень зарплат "Гента", по словам Романа, сейчас такой, как у "Динамо" Киев.

"Миллион евро "чистыми" (после уплаты налога) нет ни у кого, - говорит Яремчук. - Несколько игроков имеют до 600-700 000 евро. А вот у некоторых футболистов "Андерлехта" есть миллион, 1,5 миллиона, в "Брюгге" также более высокие зарплаты, чем в "Генте".