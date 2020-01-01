  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Яремчук: Зарплаты Гента - самые низкие из бельгийского топ-6, но клуб - самый прибыльный
В тренде

Яремчук: Зарплаты Гента - самые низкие из бельгийского топ-6, но клуб - самый прибыльный

Наши за границей
(1 голосов)

Назвал уровень зарплат футболистов в Лиге Жюпиле

Яремчук: Зарплаты Гента - самые низкие из бельгийского топ-6, но клуб - самый прибыльный
Новина українською

Украинский форвард бельгийского "Гента" Роман Яремчук рассказал о зарплатах футболистов в Бельгии и организацию клубов.

Президент "Гента" Иван де Витте, по словам Романа, очень часто общается с футболистами.

"Насколько я слышал, он - единственный в Бельгии президент, самостоятельно удерживающий клуб, - говорит Яремчук. - У "Брюгге" или "Антверпена" много акционеров, которые помогают. Не знаю помогает ли кто-то нашему президенту, но он часто мотивирует нас премиями".

Зато на матчах еврокубков, говорит Роман, Иван де Витте на футболках игроков рекламирует свою фирму.

Читайте такжеОт хаоса к истории за полгода. О пути Гента в 1/16 финала Лиги Европы

Украинский форвард рассказал об уровне зарплат футболистов в Бельгии.

"В "Генте" самые низкие зарплаты в Бельгии из топ-6. Но "Гент" - самый прибыльный клуб, - говорит Роман. - Руководство делает бизнес и никогда минуса у них не бывает. Видимо, они все делают правильно".

Уровень зарплат "Гента", по словам Романа, сейчас такой, как у "Динамо" Киев.

"Миллион евро "чистыми" (после уплаты налога) нет ни у кого, - говорит Яремчук. - Несколько игроков имеют до 600-700 000 евро. А вот у некоторых футболистов "Андерлехта" есть миллион, 1,5 миллиона, в "Брюгге" также более высокие зарплаты, чем в "Генте".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бельгия Роман Яремчук Брюгге Гент (Бельгия) Лига Жюпиле Андерлехт (Бельгия) Иван де Витте
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Вацко Live

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...