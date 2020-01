Зинченко и Ярмоленко не попали в заявки своих команд на сегодняшние матчи АПЛ

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко не попал в заявку своей команды на матч 21-го тура АПЛ против "Эвертона".

Также вне заявки "Вест Хэма" на матч с "Борнмутом" остался и украинский вингер "молотков" Андрей Ярмоленко, который, по сообщениям СМИ залечивает травму бедра.

Напомним, что оба поединка начнутся в 19:30.

The first City line-up of the decade! ????



Bravo, Cancelo, Fernandinho (C), E Garcia, Mendy, Rodrigo, Gundogan, Mahrez, Foden, De Bruyne, Jesus



Subs | Carson, Walker, Sterling, Aguero, Angelino, Bernardo, Silva



