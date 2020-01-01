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Реал может отправить Лунина а аренду в Овьедо

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Очередной претендент на украинца из Сегунды

Реал может отправить Лунина а аренду в Овьедо
Новина українською

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин может продолжить карьеру в "Овьедо".

Как сообщает Pucela Fichales, "Реал" намерен досрочно разорвать арендный контракт Лунина в "Вальядолиде".

На игрока, кроме "Алмерии" (о чем сообщалось ранее), претендует также и "Овьедо", который сейчас идет на 17-м месте в Сегунде.

При этом, по данным источника, именно к варианту с "Овьедо" склоняется "Реал", так как в королевском клубе счиитают, что именно там Андрей получит большее количество игрового времени.

Напомним, что в нынешнем сезоне Андрей сыграл лишь один матч в Кубке Испании против "Толосы" (3:0).

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В статье: Вальядолид Реал (Мадрид) "Алмерия" (Алмерия) Реал (Овьедо) Андрей Лунин
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