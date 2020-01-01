Реал может отправить Лунина а аренду в Овьедо

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин может продолжить карьеру в "Овьедо".

Как сообщает Pucela Fichales, "Реал" намерен досрочно разорвать арендный контракт Лунина в "Вальядолиде".

На игрока, кроме "Алмерии" (о чем сообщалось ранее), претендует также и "Овьедо", который сейчас идет на 17-м месте в Сегунде.

При этом, по данным источника, именно к варианту с "Овьедо" склоняется "Реал", так как в королевском клубе счиитают, что именно там Андрей получит большее количество игрового времени.

Напомним, что в нынешнем сезоне Андрей сыграл лишь один матч в Кубке Испании против "Толосы" (3:0).