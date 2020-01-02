Наши за границей. Гордость и разочарование Ференцвароша

UА-Футбол продолжает подытоживать первую часть сезона украинцев за границей, сосредотачиваясь на наиболее ярких выступлениях. На этот раз поговорим о венгерском "Ференцвароше", выступившем и в лиге, и в Еврокубках настолько сильно для себя, что в итоге даже остался недоволен. Тем, что не удалось сделать еще один маленький шаг.

Адский тренер

"Ференцварош" вершил историю. Впервые с 2004-го года он вышел в групповой турнир Еврокубка, повторил рекорд страны по добытым очкам там - семь - и был гораздо ближе к выходу из группы (один гол, одно очко), чем сорекордсмен "Фехервар". Еврокампанию-2019 уже обсуждают в венгерской прессе как историческую, выдающуюся, знаковую. А президент клуба Габор Кубатов называет весь 2019-й год золотым, фантастическим, лучшим в своей каденции. Причем во многом благодаря тренерской работе. "Сергей Ребров поднял всю клубную жизнь на другой уровень. Он адски тяжёлый человек, как и я, и обладает фантастическими знаниями и тщательностью, которые редко увидишь у тренеров".

Что и говорить, приятные слова. И заслуженные. О тщательности Реброва, тяжёлой работе и компетентности говорят все. Он весьма требователен, но и всегда спокоен - после и громких побед, и тяжёлых поражений.

Во многом потому и сумел из весьма посредственной команды лишь с одним экс-участником группового турнира Еврокубков (Игорь Харатин) создать боевую единицу, уступившую лишь дважды в 14-ти матчах Еврокампании. Да еще и сохранить лидерство в лиге с четырехочковым преимуществом и матчем в запасе. Игра не всегда впечатляла, часто появлялись проблемы с креативом и реализацией, усталостью, а в концовке года - в обороне (14 пропущенных в четырех матчах). Зато результат впечатлил.

Неровно, но захватывающе

В первом раунде Квалификации Лиги Чемпионов гораздо более опытный "Лудогорец" был переигран дважды, при словах болгарских СМИ: "Ребров знает нас лучше, чем даже наш тренер". Венгры четко выдержали 60 процентов владения мячом соперником и 30 ударов по воротам, нашли свои моменты. Затем неярко, но прошли мальтийскую "Валлетту". Матч в Загребе против "Динамо" (1:1) был похож на битвы с "Лудогорцем", и хорватская пресса говорила о Реброве примерно в том же ключе. Правда, дома из-за быстрых контратак и ошибок в обороне последовал развал - 0:4. А битвы с литовской "Судувой" (0:0 и 4:2) в Лиге Европы были крайне тяжёлыми. Пришлось отыгрываться. Но ведь удалось.

Перед стартом группового турнира Ребров боялся высоких скоростей. Впрочем, его команда оказалась конкурентоспособной. Венгерские СМИ называли первый тайм матча в гостях против "Эспаньола" (1:1) блестящим, а общее выступление - героическим. Удалось удивить соперника давлением, быстрым голом, контратаками, схемой 4-3-3 с "фальшивой девяткой". А затем - выдержать сильное давление почти без опасных моментов. Правда, затем последовало отрезвление в виде 0:3 дома от того же "Лудогорца", сменившего тренера и немало игроков. С пропущенным уже на сороковой секунде. Ребров говорил о низких скоростях и плохой игре в пас. Но это поражение многому научило и в итоге стало последним в турнире.

В следующих двух матчах, против ЦСКА, команды с бюджетом в пять раз большим, удалось набрать четыре очка. В тяжелейших битвах был забит лишь один мяч, а вратарь Фради Денес Дибус спасал не раз. Но и его партнёры по команде достойно отвечали. После матча в Москве Ребров заявил, что теперь ЦСКА точно запомнит его команду, а венгерский журналист даже осмелился сравнить пару форвардов Нгуен-Боли с парой Ребров-Шевченко. А на 95-ой минуте домашнего матча против "Эспаньола" "Ференцварош" был на втором месте в группе. После обоюдоострого дебюта, паники при 1:1, штурма в третьей четверти и гола на 91-ой минуте, сделавшего счет 2:1. Счастье было близко.

Впрочем, здесь проявилась старая украинская болезнь. Смазанный пенальти, удаление и пропущенный на 96-ой минуте свели счет к 2:2. А в решающем матче в Разграде (1:1) в хорошем первом тайме подвели реализация и грубая ошибка арбитра и обычно запасных защитников (трое из четырех лидеров обороны не играли), во втором же уставшие гости просто выключились и сумели забить лишь на 95-ой минуте. Благодаря вышедшим на замену, с которыми тренер на этот раз явно опоздал. Гордость и разочарование - так подытожил кампанию Дибус. Жаль.

На внутренней арене все также было далеко не так просто и ровно. В лиге состоялись лишь две победы с разницей более одного мяча. В Кубке - вылет от "Бекешчабы" из Второго дивизиона. В августе состоялись 1:4 от "Академии Пушкаша", в сентябре пришлось выдирать победы на последних минутах. Ребров постоянно жаловался на усталость игроков, часто признавал, что очередной соперник не заслужил проиграть. Дибус тяжело работал. Но в итоге удавалось побеждать. Даже в "матче сезона" против "Фехервара" в гостях сразу после выезда в Москву. В битве с десятью жёлтыми карточками. Серия из 15-ти домашних побед в итоге прервалась. Зато сохранилась рекордная из 44-ех матчей без поражений.

Украинские солдаты украинского генерала

Харатин - правая рука тренера, его заместитель на поле. Последний опорник, отлично работающий в отборе. Он пропустил лишь 19 минут в Лиге Чемпионов и Лиге Европы, а в лиге и Кубке отдыхал, а не проигрывал конкуренцию. В двух матчах лиги без него команда потеряла больше очков, чем в 13-ти с ним - пять. Без него в стартовом составе вылетела из Кубка. В июле Игорь забил важнейший гол "Лудогорцу" головой с углового. В октябре в жарком дерби против "Уйпешта" (1:0) спас на линии ворот. Сбросил грудью Сигеру в матче против "Фехервара" (2:1). Активничал и был обязан забивать ЦСКА и "Бекешчабе". И даже привоз гола в декабре против "Академии" (2:2) не понизил его оценку.

Похожий на Харатина по стилю игры Даниил Игнатенко прошел не слишком похожий путь. В первых трех матчах и Лиги Чемпионов, и лиги он выходил в стартовом составе. Однако вскоре потерял место в пользу более подвижного и техничного опорника Сигера. Далее он появлялся в "старте" либо в рамках ротации, либо благодаря переходу команды на игру с тремя опорниками. Хорошо отыграл против ЦСКА, успешно борясь и чуть не забив. Технично замкнул подачу углового в матче против тогда второй команды лиги "Мезьоковезда" (1:1). Но и чуть не получил красную карточку за грязный удар соперника, оба автора голов "Бекешчабы" протолкнули мяч мимо него. В целом он помогал, но не впечатлил.

Александр Зубков - игрок другого плана. Техничный вингер, смещающийся в центр и владеющий отличным ударом по воротам. Он был призван заменить скандально ушедшего в "Фехервар" Ивана Петряка. Получилось ли? На самом деле, исходя из начала сезона, можно было ожидать большего. Уже к концу августа он вышел на два гола и пять ассистов во всех турнирах. Постоянно прорывался, угрожал воротам, находил партнёров по команде. Прорвался по флангу и забил "Лудогорцу". Дважды ассистировал и во втором матче против болгар, и против "Судувы". О Петряке уже начали забывать, а Александром - интересоваться за границей.

В декабре он вновь заиграл отлично, немало создал, забил трижды. В частности, отлично исполнил штрафной, прошел по флангу и блестяще закрутил левой в "девятку". Но вот осенью выглядел слабее, устал, иногда и не получал место в "старте". Впрочем, один из важнейших ассистов в Еврокампании - в Москве Сигеру после сейва вратаря - на его счету.