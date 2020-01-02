  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Яремчук о жизни в Бельгии: в первый месяц за нарушение ПДД наштрафовали на 1000 евро
В тренде

Яремчук о жизни в Бельгии: в первый месяц за нарушение ПДД наштрафовали на 1000 евро

Наши за границей
(1 голосов)

Рассказал о английском языке и коммунальных услугах

Яремчук о жизни в Бельгии: в первый месяц за нарушение ПДД наштрафовали на 1000 евро
Новина українською

Украинский легионер "Гента" Роман Яремчук вспомнил, как в свое время адаптировался к жизни в Бельгии и с какими проблемами сталкивался.

Первая из них - проблемы с дорожной полицией.

Штрафовали за нарушение правил дорожного движения. Первый месяц, когда получал зарплату, увидел, что меня оштрафовали на 1000 евро!.. Где-то превысил скорость. Потом поставил в машину такую ​​штуку, которая показывает, где стоят камеры. Бельгийцы мне подсказали. Сейчас я отдыхаю - ни одного штрафа!

Другой проблемой было незнание английского, который является разговорным языком в команде "Гент". Ею с футболистами общается и руководство клуба, и тренерский штаб.

"Когда приехал, мой английский был на уровне "Кока-Кола", "Фанта", "Спрайт". Поэтому когда со мной хотел поговорить тренер, на базу приходила моя учительница и работала переводчиком между нами. Сегодня у меня не идеальная английский, но понимаю все, что нужно. Этого достаточно", - уверяет Роман.

Читайте такжеЯремчук: Зарплаты Гента - самые низкие из бельгийского топ-6, но клуб - самый прибыльный

Достаточно дорога в Бельгии, по сравнению с Украиной, и коммуналка.

Все коммунальные услуги за месяц обходятся семье Яремчука в 600 евро. А речь идет о 3-комнатных апартаментах на 90 квадратных метров.

"Притом только Интернет и мобильный телефон за месяц извлекают из кармана 260 евро", - добавил Роман.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бельгия Роман Яремчук Гент (Бельгия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Вацко Live

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...