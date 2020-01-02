Яремчук о жизни в Бельгии: в первый месяц за нарушение ПДД наштрафовали на 1000 евро

Украинский легионер "Гента" Роман Яремчук вспомнил, как в свое время адаптировался к жизни в Бельгии и с какими проблемами сталкивался.

Первая из них - проблемы с дорожной полицией.

Штрафовали за нарушение правил дорожного движения. Первый месяц, когда получал зарплату, увидел, что меня оштрафовали на 1000 евро!.. Где-то превысил скорость. Потом поставил в машину такую ​​штуку, которая показывает, где стоят камеры. Бельгийцы мне подсказали. Сейчас я отдыхаю - ни одного штрафа!

Другой проблемой было незнание английского, который является разговорным языком в команде "Гент". Ею с футболистами общается и руководство клуба, и тренерский штаб.

"Когда приехал, мой английский был на уровне "Кока-Кола", "Фанта", "Спрайт". Поэтому когда со мной хотел поговорить тренер, на базу приходила моя учительница и работала переводчиком между нами. Сегодня у меня не идеальная английский, но понимаю все, что нужно. Этого достаточно", - уверяет Роман.

Достаточно дорога в Бельгии, по сравнению с Украиной, и коммуналка.

Все коммунальные услуги за месяц обходятся семье Яремчука в 600 евро. А речь идет о 3-комнатных апартаментах на 90 квадратных метров.

"Притом только Интернет и мобильный телефон за месяц извлекают из кармана 260 евро", - добавил Роман.