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Макаренко поговорил с тренером Андерлехта о своем будущем в команде

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После своей серии травм

Макаренко поговорил с тренером Андерлехта о своем будущем в команде
Новина українською

Украинский легионер бельгийского "Андерлехта" Евгений Макаренко вспомнил свою травму, которая долгое время мешала получить место в основе команды.

27-летний полузащитник отметил, что потратил на реабилитацию 2 месяца.

"Пропустил сборы. Тогда пришел новый тренер, поэтому я уже не был в обойме. Вернулся к тренировкам, продолжал работать, себя показывать, - вспоминает Евгений. - Но все же нога вновь стала беспокоить. Пришлось сделать небольшую операцию, почистить кость".

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После Евгений восстановился, вернулся в состав и уже набрал форму. Однако в основу не попадает.

"Я спросил тренера, есть ли у меня шанс бороться за попадание в основу. Но ответа так и не услышал: "Я тебе отвечу позже", - вспомнил Евгений слова Франка Веркаутерена.

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В статье: Бельгия Евгений Макаренко Андерлехт (Бельгия)
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Источник:
Бомбардир

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