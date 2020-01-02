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Макаренко: Отдавать пас Ярмоленко на голову было запрещено

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(1 голосов)

Вспомнил "Динамо" и сборную Украины

Макаренко: Отдавать пас Ярмоленко на голову было запрещено
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Центральный полузащитник Андерлехта Евгений Макаренко вспомнил, как общался с Андреем Ярмоленко о конкуренции в Бельгии.

По словам Макаренко, в бельгийском чемпионате очень много хороших футболистов в маленьких командах.

"В "Андерлехте" есть 1-2 футболисты, которые могут играть в командах первой тройки, особенно линия атаки, - вспоминает Евгений. - В первой тренировочной игре я такие зазоры брал, чтобы не убежали ...Говорю Ярмоле: "Ты у меня самый "сладкий" вингер был, против которого я играл на тренировке". Он злился, пытался доказать, что быстрее, лучше. А я говорю: "30 стрельнуло, вот и все".

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Теперь, заметил Макаренко, на Андрея Ярмоленко в "Вест Хэме" не так много играют, как это было в киевском "Динамо".

"В Киеве он был лидером, самым опасным игроком атаки. Как каждый футболист - надо использовать сильные стороны. Ему, например, Ярмоленко, нельзя было отдавать пас на голову. Вообще запрещено. И бить головой Ярмоленко тоже было запрещено", - вспомнил Евгений.

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В статье: Андрей Ярмоленко Евгений Макаренко Динамо (Киев) Андерлехт (Бельгия)
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Источник:
Бомбардир

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Комментарии (3)
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Tasha (Киев)
02.01.2020 в 15:53
Говорю Ярмоле: "Ты у меня самый "сладкий" вингер был, против которого я играл на тренировке". Он злился, пытался доказать, что быстрее, лучше. А я говорю: "30 стрельнуло, вот и все".-------Что за поток сознания?))))
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Nelviv`yanyn (На жаль)
02.01.2020 в 15:18
Человек метрдевяносто - запрещено бить головой. Это все, что нужно знать о динамовской школе.
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octavi4 (Warszawa)
02.01.2020 в 15:10
"И бить головой Ярмоленко тоже было запрещено" :D
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