Макаренко: Отдавать пас Ярмоленко на голову было запрещено

Центральный полузащитник Андерлехта Евгений Макаренко вспомнил, как общался с Андреем Ярмоленко о конкуренции в Бельгии.

По словам Макаренко, в бельгийском чемпионате очень много хороших футболистов в маленьких командах.

"В "Андерлехте" есть 1-2 футболисты, которые могут играть в командах первой тройки, особенно линия атаки, - вспоминает Евгений. - В первой тренировочной игре я такие зазоры брал, чтобы не убежали ...Говорю Ярмоле: "Ты у меня самый "сладкий" вингер был, против которого я играл на тренировке". Он злился, пытался доказать, что быстрее, лучше. А я говорю: "30 стрельнуло, вот и все".

Теперь, заметил Макаренко, на Андрея Ярмоленко в "Вест Хэме" не так много играют, как это было в киевском "Динамо".

"В Киеве он был лидером, самым опасным игроком атаки. Как каждый футболист - надо использовать сильные стороны. Ему, например, Ярмоленко, нельзя было отдавать пас на голову. Вообще запрещено. И бить головой Ярмоленко тоже было запрещено", - вспомнил Евгений.