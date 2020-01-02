Милевский и остальной украинский десант в Беларуси. Как сыграли украинцы в Высшей лиге?

Белорусская Высшая лига по футболу – наиболее близкий к Украине чемпионат. В составе белорусских клубов выступает целая россыпь украинских игроков, многие из которых занимают в своих командах ведущие роли. Как для них сложился уходящий 2019 год?

"Динамо" Брест

Александр Нойок – 24 матча, 6+1, 7 ж.к. Артем Милевский – 26 матчей, 4+8, 7 ж.к. Алексей Хобленко – 25 матчей, 9+2, 3 ж.к.

Украинское трио брестского "Динамо" стало чемпионами страны. Это чемпионство стало первым в истории этого клуба. Иначе как будто бы и быть не могло, ведь Брест праздновал тысячелетие. И опорник Нойок, и форварды Хобленко и Милевский были игроками стартового состава команды Марцела Лички. Нойок имеет действующий контракт с "динамовцами" еще на два года, Милевский задержится как минимум на год, а вот Хобленко уже перешел в "Днепр-1". По опросу среди болельщиков брестчан именно Артем Милевский был лучшим игроком уходящего сезона, а лучшим нападающим был признан именно Хобленко.

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Хобленко выполнял роль своеобразного джокера, который нередко выходил со скамейки и забивал важные для команды голы (13 выходов на замену и 6 голов). Милевский же в свою очередь отодвинул на второй план нацеленность на ворота и больше играл в подыгрыше, своим умным движением давая партнерам пространство для маневра или стягивая защитников на себя. Нойок отвечал за связку защиты с полузащитой. При этом человек, который по логике не должен находиться близко к чужой штрафной, стал самым бьющим игроком всего чемпионата.

"Шахтер" Солигорск

Василий Прийма – 6 матчей

Защитник, в чьем послужном списке есть игра за итальянские "Торино" и "Фрозиноне", в Беларуси проявить себя не смог. За весь сезон воспитанник донецкого "Металлурга" провел в основной команде солигорского "Шахтера" всего шесть матчей. Остальное время он выступал за дубль "горняков". И это немудрено, так как надежностью Прийма не отличался. Несколько его ошибок вполне могли стать результативными, но сопернику не хватало исполнительского мастерства. Вряд ли Василий занесет этот сезон в свой актив.

"Динамо" Минск

Дмитрий Билоног – 24 матча, 7+4, 3 ж.к.

В пользу положительной оценки прошедшего года для Дмитрия Билонога говорят сразу два факта: в начале декабря он продлил свой контракт с минским "Динамо", а также его голы попали в топ лучших по мнению официального сайта клуба. От его ноги пострадали "Ислочь", "Энергетик-БГУ", "Динамо Брест" и "Витебск".

Быстроногий и техничный полузащитник влюбил в себя местную публику. Он стал одним из нескольких игроков, к которым у болельщиков минчан не может быть претензий. В голосовании на лучшего футболиста года минского "Динамо" он занял твердое второе место после творившего в воротах чудеса Плотникова.

"Ислочь"

Александр Папуш – 9 матчей, 0+2, 2 ж.к.

Карьера Александра Папуша в Беларуси, хотя и не только в Беларуси, могла оборваться в феврале 2018 года. Именно тогда стало известно, что футбольный клуб "Ислочь" в лице нескольких футболистов пыталась сдать один из матчей. В списке значилась и фамилия Папуша, но по делу он проходил в качестве свидетеля. Игрок получил двухлетний бан, но после в апреле этого года ему назначили отсрочку. Естественно, что сразу в состав его поставить никак не могли.

Александру пришлось набирать форму через игры за дубль. Проявив себя там, 34-летний правый защитник отыграл в финальной части чемпионата Беларуси девять матчей. Как минимум еще один сезон украинец отыграет в столице.

"Торпедо-БелАЗ"

Богдан Мышенко – 28 матчей, 7+3, 5 ж.к. Дмитрий Юсов – 18 матчей, 7+0, 2 ж.к.

Богдан Мышенко – один из самых техничных игроков белорусского чемпионата. Игрок семь раз отличился, причем несколько из его голов спокойно могли бы войти в топ. В гостевом матче с "Гомелем" Мышенко отлично пробил со штрафного, а конце октября от дальнего удара пострадала "Ислочь" . В последнее время появился слух, что левый полузащитник может покинуть Жодино, но новый клуб пока не называется.

Дмитрий Юсов начинал чемпионат в качестве игрока скамейки, а затем отправился за практикой в дубль. Однако к концу года после смены тренерского штаба стал получать куда больше игровой практики, что вылилось в голевую активность. Дважды от Юсова пострадало минское "Динамо". Интересно, что всего за два матча против минского клуба форвард отличился трижды.

"Славия" Мозырь

Андрей Сорокин – 2 матча, 1 ж.к. Максим Слюсар – 28 матчей, 4+3, 3 ж.к. Юрий Пантя – 25 матчей, 0+3, 3 ж.к.

Андрей Сорокин стал игроком "Славии" в июле этого года, один раз сыграл в старте и однажды вышел на замену. В обоих играх мозырская команда получила в общей сложности девять мячей – в соперниках были лидеры в лице брестского "Динамо" и солигорского "Шахтера". Остальное время Сорокин бегал за дубль.

В отличии от защитника, молодой Максим Слюсар был игроком стартового состава. Крайний полузащитник любит бороздить свою бровку и показывать свой дриблинг. По этому показателю он был одним из лучших в лиге. В клубе он уже три года и несмотря на то, что по сравнению с прошлым чемпионатом его результативность упала (тогда "Славия" играла в Первой лиге), он все равно полезен и похоже останется в Мозыре. Юрий Пантя, как и Слюсар, был основным игроком клуба и даже однажды попал в число лучших игроков тура – в четырнадцатом туре. В плюс Юрию – четвертое место по количеству отборов за сезон (136).

ФК "Минск"

Евгений Чаговец – 12 матчей, 2+0, 3 ж.к. Александр Васильев – 26 матчей, 10+2, 10 ж.к. Владислав Насибулин – 24 матча, 1+2, 3 ж.к, 1 к.к.

Евгений Чаговец прибыл в Минск в конце июля и сходу стал игроком стартового состава минского клуба. Он настолько быстро адаптировался, что главный тренер "Минска" сокрушался, когда защитник получил травму. Ведь незадолго до этого он забил "БАТЭ" и попал в сборную лучших игроков тура. Насибулин провел хороший прошлый год, но затем покинул клуб, так как в "Минске" решили пойти на омоложение состава. Однако уже зимой вновь все переиграли, и главный тренер захотел видеть Владислава у себя в составе. То же самое произошло и с Александром Васильевым. Второй стал лучшим бомбардиром команды и не раз забивал сумасшедшие голы. Интересно, сменит ли зимой команду?

"Слуцк"

Юрий Тетеренко – 21 матч, 1 ж.к.

"Слуцк" провел очень неровный чемпионат и в какой-то момент вполне мог вылететь из Высшей лиги. Юрий Тетеренко во время предсезонной подготовки зарекомендовал себя перед тренером Виталием Павловым и стал игроком стартового состава. Единственное, что выбило его из него – небольшая травма (надрыв связок).

"Витебск"

Олег Карамушка – 19 матчей, 1+1, 2 ж.к, 1 к.к. Максим Фещук – 11 матчей, 1+1, 1 ж.к.

Опытный защитник Олег Карамушка в чемпионате Беларуси играет уже очень давно. И именно в этом сезоне стало понятно, что в свои 35 лет Карамушка уже не тянет. За весь сезон он совершил 20 (!) голевых ошибок. Учитывая, что он сыграл в девятнадцати матчах, эта цифра звучит для игрока как приговор.

Фещук был призван помочь северному клубу, но вместо этого лег тяжким грузом. Редкий матч он доиграл до конца, при этом забив всего один гол. Главный тренер Сергей Ясинский прямым текстом заявил о том, что в услугах Фещука он не нуждается, однако форвард продолжил быть на балансе клуба. Ему предлагали расторгнуть контракт и выплатить компенсацию, но он решил досидеть его до конца. Итого: пару месяцев без практики в 34 года.

"Дняпро"

Александр Батищев – 13 матчей, 0+1, 2 ж.к. Михаил Калугин – 3 матча

Александр Батищев стал автором интересного достижения. За один сезон он сыграл за два клуба, оба из которых сыграли в ящик. Минское "Торпедо" снялось в середине чемпионата, а могилевское "Дняпро" – после проигрыша в стыковых матчах. Сам же игрок в обеих командах был твердым игроком стартового состава. Интересно еще и то, что до этого Батищев играл в "Крумкачах", которые также пропали с футбольных радаров.

Михаил Калугин всего трижды выходил на поле, и то с замены. Остальное время пылил за дубль. Объяснить это легко – на предыгровой тренировке он дернул заднюю мышцу бедра и выбыл практически на месяц. Явно не добавлял настроения и тот факт, что были задолженности по зарплате. В частности сам Калугин получил из шестимесячной зарплаты лишь половину от одного месяца.

"Гомель"

Бадри Акубардия – 22 матча, 2+2, 5 ж.к. Дмитрий Терещенко – 13 матчей Виталий Квашук – 27 матчей, 14+4, 1 ж.к. Евгений Смирнов – 7 матчей, 3 ж.к.

Виталий Квашук долгое время лидировал в споре за титул лучшего бомбардира, но по итогу стал лишь вторым. За весь чемпионат "Гомель" забил сорок четыре мяча, четырнадцать из них на счету именно Квашука. Еще четыре голевые передачи и можно с уверенностью сказать, что если бы не форвард, то "Гомель" был бы без шансов на спасение еще летом. Сам Квашук мог бы быть более довольным, если бы в гонку за титул не вмешалась травма, а его клуб не занимал последнее место. С уверенностью можно сказать одно – в Первую лигу с "Гомелем" Виталий Квашук не пойдет.

Дмитрия Терещенко впору уже считать белорусом, так как в Высшей лиге он играет уже очень давно. В этом году получилось не очень – потерял место в основе и выходил в основном на замену. Гол Бадри Акубардии, который играет в "Гомеле" второй сезон, возможно стоил борисовскому БАТЭ чемпионства. Борисовчане на своем поле потеряли очки с абсолютным аутсайдером чемпионата, а постарался именно украинский защитник. У Евгения Смирнова проявить себя не получилось – не оказался сильнее местных игроков, да и летняя травма сбила ритм, однако свои семь матчей он провел.