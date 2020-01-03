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Макаренко: Я был наивным дураком

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(1 голосов)

Потому и на 6 месяцев остался без футбола

Макаренко: Я был наивным дураком
Новина українською

Украинский легионер бельгийского "Андерлехта" Евгений Макаренко вспомнил, как на полгода из января 2017 года оказался без клуба через потенциальное приглашение из Испании, которого так и не было.

Евгений признался, что попал под влияние людей, которые давали много обещаний.

"Сейчас понимаю, каким наивным дураком я был. Слушал людей, которые только давали обещания, - признает 28-летний футболист. - Не представлял, что буду 6 месяцев без команды. Я себе в страшном сне такого не видел и никому не пожелал бы пережить это. А потом с нуля начинать".

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Евгений отмечает, что был несколько наивен.

"Непростой период в Киеве был, но те полгода - гораздо хуже то, что в "Динамо", - считает Макаренко. - Сейчас понимаю: пока нет приглашения от клуба на разговор, все остальное - вилами по воде писано.

Да, говорили мне, мол, есть предложение из Испании. Но пока нет бумаги, пока тебе не покупают билет для поездки туда - это все ерунда. В то же время есть куча людей, которые на тебе хотят заработать деньги".

Евгений вспоминает, что после 6-месячной паузы без футбола был вынужден потратить еще 3-4 месяца после перехода в "Кортрейк", чтобы вернуться на свой уровень.

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В статье: Испания Бельгия Евгений Макаренко Динамо (Киев) Кортрейк (Бельгия) Андерлехт (Бельгия) свободный агент
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Источник:
Бомбардир

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Комментарии (2)
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СашаXM (Хмельницкий)
03.01.2020 в 15:03
интересно сколько он заплатил сайту, чтоб его одно вью на 2-3 страницы разнесли на части по предложению и запостили 20 статей типа ))) футболист он посредственный, еще и кидала, и после ДК так и не заиграл...
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Королів Антон (Берген - Жидачів)
03.01.2020 в 15:16
Масони, відать ))) А вони в Хмельницькому тоже є????
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