Макаренко: Я был наивным дураком

Украинский легионер бельгийского "Андерлехта" Евгений Макаренко вспомнил, как на полгода из января 2017 года оказался без клуба через потенциальное приглашение из Испании, которого так и не было.

Евгений признался, что попал под влияние людей, которые давали много обещаний.

"Сейчас понимаю, каким наивным дураком я был. Слушал людей, которые только давали обещания, - признает 28-летний футболист. - Не представлял, что буду 6 месяцев без команды. Я себе в страшном сне такого не видел и никому не пожелал бы пережить это. А потом с нуля начинать".

Евгений отмечает, что был несколько наивен.

"Непростой период в Киеве был, но те полгода - гораздо хуже то, что в "Динамо", - считает Макаренко. - Сейчас понимаю: пока нет приглашения от клуба на разговор, все остальное - вилами по воде писано.

Да, говорили мне, мол, есть предложение из Испании. Но пока нет бумаги, пока тебе не покупают билет для поездки туда - это все ерунда. В то же время есть куча людей, которые на тебе хотят заработать деньги".

Евгений вспоминает, что после 6-месячной паузы без футбола был вынужден потратить еще 3-4 месяца после перехода в "Кортрейк", чтобы вернуться на свой уровень.