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Яремчук: Если обменялся с кем-то футболкой - с зарплаты вычтут 75 евро

Наши за границей
(2 голосов)

Строгие правила Бельгии

Яремчук: Если обменялся с кем-то футболкой - с зарплаты вычтут 75 евро
Новина українською

Нападающий бельгийского "Гента" и национальной сборной Украины Роман Яремчук признался о наличии правил формы в своем клубе.

На сезон у каждого футболиста есть 3 комплекта игровой формы.

"Если с кем-то обменялся футболками в чемпионате Бельгии - платишь 75 евро ...Просто тебе их из зарплаты высчитывают.

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Можешь забрать себе две футболки, рассчитаешься за них - и получишь еще две новые".

Обмениваться футболками можно, но только в еврокубках.

"Но если футболка порвалась - ничего высчитывать не будут, это игровая ситуация", - добавляет Роман.

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В статье: Бельгия Роман Яремчук Гент (Бельгия) Лига Жюпиле еврокубки
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Источник:
Вацко Live

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