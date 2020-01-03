Яремчук: Если обменялся с кем-то футболкой - с зарплаты вычтут 75 евро

Нападающий бельгийского "Гента" и национальной сборной Украины Роман Яремчук признался о наличии правил формы в своем клубе.

На сезон у каждого футболиста есть 3 комплекта игровой формы.

"Если с кем-то обменялся футболками в чемпионате Бельгии - платишь 75 евро ...Просто тебе их из зарплаты высчитывают.

Можешь забрать себе две футболки, рассчитаешься за них - и получишь еще две новые".

Обмениваться футболками можно, но только в еврокубках.

"Но если футболка порвалась - ничего высчитывать не будут, это игровая ситуация", - добавляет Роман.