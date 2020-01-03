Григорчук: Главная проблема Астаны - недоукомплектованность
Была возможность только для минимальной ротации
Украинский наставник казахского чемпиона "Астаны", Роман Григорчук, в интервью Sports.kz подвел итоги сезона.
Коуч сообщил, что проводит отпуск вместе со своей семьей в Одессе. Прошлый сезон для "Астаны" тренер считает трудным, но очень успешным.
Мы выполнили все поставленные задачи. Мы продолжили победный путь ФК "Астана".
Основной проблемой в сезоне 2019 Григорчук считает, что команда была недоукомплектована.
"Мы имели возможность только для минимальной ротации. Как следствие, вся нагрузка легла на обойму с 10-11 футболистов, - признается тренер. - А сыграть им пришлось 33 матча чемпионата и 14 еврокубках. Плюс около 8 матчей за сборные. Согласитесь, количество игр значительное. Конечно же, респект и огромное спасибо ребятам за то, что они сделали!".
Ответил Григорчук и на обвинения казахских специалистов в том, что в "Астане" он дает мало игровой практики футболистам национальной сборной Казахстана.
Хочется, чтобы все наши футболисты играли за сборные. Задача тренерского штаба - лучше организовывать учебно-тренировочный процесс, чтобы игроки прогрессировали и постоянно находились в хорошей форме. А выходят на игры те футболисты, которые лучше подготовлены.