Продаешь себя просто. Роман Яремчук сравнил чемпионаты Украины и Бельгии

Нападающий национальной сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук сравнил уровень УПЛ с Лигой Жупиле.

По мнению Романа, уровень игроков примерно одинаковый.

"Но бельгийский чемпионат - индивидуально немного сильнее. В целом же нет большой разницы. Когда я был в чемпионате Украины, он мне он казался тяжелее, потому что все команды оборонялись, - вспоминает Роман. - Здесь же гораздо легче, все играют открыто, можно создавать моменты. Нападающему себя легче проявить в Бельгии.

Если ты играешь за "Александрию", то можешь себя показать. А вот в "Динамо" мне было сложно: молодой, соперники обороняются, играют с двойным желанием - при таких обстоятельствах немного было моментов и голевых эпизодов.

В Бельгии, как видит Яремчук, гораздо полезнее проявлять себя индивидуально.

Показать себя в игре один в один. Это как рынок: продаешь себя просто. Тактический план отходит на второй план.

Хотя те команды, в которых кроме индивидуально хороших футболистов есть еще и работа над тактикой, занимают в чемпионате первые места.

"Возьмем Брюгге. Почему команда на первом месте? У них индивидуально сильные футболисты плюс тактика. И в итоге - они первые. Где команда немного тактически сильнее - и она на первой позиции", - говорит Роман.

И в "Генте" Яремчук выделил работу каждого игрока на команду.

Тренер может видеть футбол по-разному. Если ты не будешь выполнять его задачи - посадит тебя на замену. Поэтому надо прежде всего играть на команду. Именно этот тренер, в Генте, это ценит, - добавил украинский легионер.