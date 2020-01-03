Неприятная преемственность: Матч Вальядолид - Леганес Лунин начнет в запасе
В новый год Андрей вошел со старыми проблемами
Украинский вратарь "Вальядолида" Андрей Лунин оказался в запасе на домашний матч 19-го тура Ла Лиги против "Леганеса", который начнется сегодня в 20:00.
Украинец еще не дебютировал за испанский клуб в Примере, сыграв лишь один матч в Кубке Испании против "Толосы" (3:0).
Напомним, Лунин выступает за "Вальядолид" на правах аренды из мадридского "Реала", а в прошлом сезоне был аренде как раз в "Леганесе".
LA ALINEACIÓN | ????????????????#pucela #RealValladolidLeganés pic.twitter.com/u76f8HYkAD— Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) January 3, 2020
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Инспектор ( )
03.01.2020 в 19:38
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...