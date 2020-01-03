Неприятная преемственность: Матч Вальядолид - Леганес Лунин начнет в запасе

Украинский вратарь "Вальядолида" Андрей Лунин оказался в запасе на домашний матч 19-го тура Ла Лиги против "Леганеса", который начнется сегодня в 20:00.

Украинец еще не дебютировал за испанский клуб в Примере, сыграв лишь один матч в Кубке Испании против "Толосы" (3:0).

Напомним, Лунин выступает за "Вальядолид" на правах аренды из мадридского "Реала", а в прошлом сезоне был аренде как раз в "Леганесе".