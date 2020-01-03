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Неприятная преемственность: Матч Вальядолид - Леганес Лунин начнет в запасе

Наши за границей
(1 голосов)

В новый год Андрей вошел со старыми проблемами

Неприятная преемственность: Матч Вальядолид - Леганес Лунин начнет в запасе
Новина українською

Украинский вратарь "Вальядолида" Андрей Лунин оказался в запасе на домашний матч 19-го тура Ла Лиги против "Леганеса", который начнется сегодня в 20:00.

Украинец еще не дебютировал за испанский клуб в Примере, сыграв лишь один матч в Кубке Испании против "Толосы" (3:0).

Напомним, Лунин выступает за "Вальядолид" на правах аренды из мадридского "Реала", а в прошлом сезоне был аренде как раз в "Леганесе".

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В статье: Вальядолид Леганес Андрей Лунин
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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
03.01.2020 в 19:38
Сколько это можно мурыжить. Его и брали как запасного, так что идет как задумано
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