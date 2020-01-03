Петряк летом может быть обменян в Академию Пушкаша

Украинский хавбек венгерского "МОЛ Види" Иван Петряк летом может сменить клуб, сообщает местное издание NB1.

"Види" готов рассмотреть вариант с обменом украинца в "Академию Пушкаша", так как очень хочет заполучить тамошнего хавбека Адама Дьюрчо.

Впрочем, также сообщается, что переговоры по этому обмену идут сложно и если и завершатся, то не зимой, а летом. Основным камнем преткновения является тот факт, что "Академия" вряд ли сможет платить Петряку такую же зарплату, какую он получает в нынешнем клубе. Именно поэтому в данном трансфере многое будет зависеть от украинца.

Напомним, что сейчас "МОЛ Види" идет на 2-м месте в чемпионате Венгрии, а "Академия Пушкаша" – на 4-м.