Болельщики Ференцвароша признали Реброва лучшим тренером команды в 2010-тых
Работа украинца не осталась незамеченной
Сайт фанатов "Ференцвароша" ulloi129.hu признал Сергея Реброва лучшим тренером команды в 2010-х.
За Реброва отдали 72,2% голосов. У Томаса Долля на втором месте – 16,5%. В голосовании приняли участие 2 254 респондента.
Напомним, украинский специалист работает в "Ференцвароше" с 2018-го. За это время он выиграл чемпионат Венгрии и вывел команду в группу ЛЕ.
Лучшим игроком минувшего десятилетия был признан экс-хавбек "Фулхэма" и "Вест Брома" Золтан Гера, выступавший за "зелено-белых" с 2014 по 2018 год.
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