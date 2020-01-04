Болельщики Ференцвароша признали Реброва лучшим тренером команды в 2010-тых

Сайт фанатов "Ференцвароша" ulloi129.hu признал Сергея Реброва лучшим тренером команды в 2010-х.

За Реброва отдали 72,2% голосов. У Томаса Долля на втором месте – 16,5%. В голосовании приняли участие 2 254 респондента.

Напомним, украинский специалист работает в "Ференцвароше" с 2018-го. За это время он выиграл чемпионат Венгрии и вывел команду в группу ЛЕ.

Лучшим игроком минувшего десятилетия был признан экс-хавбек "Фулхэма" и "Вест Брома" Золтан Гера, выступавший за "зелено-белых" с 2014 по 2018 год.