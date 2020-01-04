Зинченко дальним ударом открыл счет в матче Кубка Англии

В рамках 3-го круга Кубка Англии "Манчестер Сити" принимает "Порт Вейл".

Защитник "горожан" Александр Зинченко вышел в стартовом составе и отметился забитым мячем в этой встрече.

22-летний украинец открыл счет в игре на 20-й минуте матча. Зинченко дальним ударом распечатал ворота команды из Второй лиги Англии. Формально голевую передачу на Александра отдал Гюндоган.

Зинченко замкнул голевую передачу Гюндогана и распечатал ворота команды из Второй лиги Англии.

Это второй гол Александра в составе "Сити". Первый мяч украинец забил кубковом матче против "Бертона" 1 февраля прошлого года.

В нынешнем сезоне украинский защитник принял участие в 13 матчах в футболке "Ман Сити".

Вашему вниманию видео гола украинца