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Зинченко дальним ударом открыл счет в матче Кубка Англии

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(5 голосов)

Александр забил в ворота "Порт Вейл"

Зинченко дальним ударом открыл счет в матче Кубка Англии
Новина українською

В рамках 3-го круга Кубка Англии "Манчестер Сити" принимает "Порт Вейл".

Защитник "горожан" Александр Зинченко вышел в стартовом составе и отметился забитым мячем в этой встрече.

22-летний украинец открыл счет в игре на 20-й минуте матча. Зинченко дальним ударом распечатал ворота команды из Второй лиги Англии. Формально голевую передачу на Александра отдал Гюндоган.

Зинченко замкнул голевую передачу Гюндогана и распечатал ворота команды из Второй лиги Англии.

Это второй гол Александра в составе "Сити". Первый мяч украинец забил кубковом матче против "Бертона" 1 февраля прошлого года.

В нынешнем сезоне украинский защитник принял участие в 13 матчах в футболке "Ман Сити".

Вашему вниманию видео гола украинца

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Кубок Англии Александр Зинченко
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(5 голосов)
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Комментарии (2)
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Maldini (Киев)
04.01.2020 в 21:01
Говорят правильно:"Хороший удар просто так не проходит!"Молодец Зина,с прекрасным возвращением в строй!
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Харьковчанин (Харків)
04.01.2020 в 20:18
Молоток!
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