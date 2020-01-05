Зинченко получил лучшую оценку в команде за матч с Порт Вейлом
Express высоко оценил игру украинца во вчерашнем поединке
Александр Зинченко получил лучшую оценку в команде за игру с "Порт Вейлом" (4:1) в 1/32 финала Кубка Англии.
Британское издание Express оценило игру украинца на 9 баллов из 10. Это наивысшая оценка в "Ман Сити" наравне с Филом Фоденом.
"Великолепный вечер для украинца, который недавно вернулся после травмы. Его гол с дальней дистанции задал тон для "Сити" в матче, он получал удовольствие от игры в более важной роли", – написал журналист Express Мэтт Атертон.
Отметим, что во вчерашнем матче Зинченко выступал на позиции центрального полузащитника.
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